Giải Vietnam Basketball Championship (VBC) Brought by VNPAY mùa ba chính thức khởi động - VBC là sân chơi chuyên nghiệp và là bệ phóng đưa bóng rổ phong trào Việt Nam tiến gần hơn với mô hình thi đấu chuyên nghiệp.

Khởi tranh Vietnam Basketball Championship 2025 - Có 10 đội nam và 5 đội nữ tham dự giải đấu. Ảnh: Dũng Phương

Hanoi Basketball Championship 2025 Brought by VNPAY (HBC3) là sự kiện mở màn cho VBC mùa ba. Giải đấu do Công ty Cổ phần New Sports tổ chức, dưới sự giám sát của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội.

Mùa giải thứ ba, VBC không ngừng đổi mới nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khán giả. Năm nay, giải đấu hợp tác chiến lược cùng Ticketbox phát hành vé, mở rộng độ phủ sóng của giải, đưa thêm một lựa chọn giải trí lành mạnh và hấp dẫn cho giới trẻ. Bên cạnh đó, BTC vẫn duy trì chính sách phát hành một lượng vé miễn phí giới hạn, tạo cơ hội để mọi khán giả có thể hòa mình vào không khí sôi động của giải đấu.

Giải đấu thu hút rất đông khán giả đến dự khán.

Không chỉ dừng lại ở bóng rổ, VBC mùa ba còn kết hợp cùng VieON để đưa mối quan hệ giữa thể thao và âm nhạc lên một tầm cao mới. Khán giả sẽ được hoà mình vào các Half-time show ấn tượng với các nghệ sĩ nổi tiếng. Sự đồng hành này không chỉ mang đến những trận đấu hấp dẫn mà còn mở ra những trải nghiệm giải trí đa dạng, góp phần tiệm cận với mô hình thể thao - giải trí chuyên nghiệp, nâng tầm giải đấu và tạo dấu ấn khác biệt trong lòng khán giả.

Hanoi Basketball Championship 2025 quy tụ mười đội nam (ASA, Scorpius, Chicken Dunk, Tsunami, Quân chủng PKKQ, Double Seven Team, Ba Đình, Hà Nội, 3F Galaxy, Hidden Dragons) và năm đội nữ (Chicken Dunk, Whales, Fudo, Dwarf, Basket Sags).

Mùa bóng 2025, có năm đội nữ tham dự giải đấu.

Với tinh thần "Stand For Pride", mùa giải năm nay không chỉ là sân chơi để các đội bóng thể hiện bản lĩnh mà còn chú trọng vào sự phát triển của thế hệ cầu thủ kế cận. Quy định bắt buộc mỗi đội có ít nhất hai VĐV U19 giúp các tài năng trẻ có thêm cơ hội cọ xát. Ở nội dung nữ, số lượng VĐV chuyên nghiệp tối đa tăng từ hai lên ba, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và thúc đẩy sự phát triển của bóng rổ nữ Việt Nam.

Giải đấu chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 20-3-2025 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội.

