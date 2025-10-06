Khởi tranh giải Vô địch vật cổ điển và vật tự do quốc gia 2025

Diễn ra từ ngày 5 đến 12-10 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, giải Vô địch vật cổ điển, vật tự do quốc gia 2025 khởi tranh với sự tham gia của hơn 300 vận động viên (VĐV) từ 15 đoàn.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự

Giải Vô địch vật cổ điển, vật tự do quốc gia 2025 do Sở VH-TT-DL Bắc Ninh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức. Giải có sự tham gia của hơn 300 VĐV từ 15 đơn vị tỉnh, thành, ngành. Các VĐV tranh tài ở 3 nội dung đối kháng: vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ theo nhiều hạng cân. Mỗi tuyển thủ chỉ được tham dự một nội dung ở một hạng cân.

Đây là giải đấu thường niên thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện VĐV trên cả nước. Giải đấu cũng là dịp để các tuyển thủ thi đấu cọ xát, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu, từ đó các cơ quan chuyên môn rà soát lực lượng để tuyển chọn VĐV xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển quốc gia, tham dự các giải đấu quốc tế.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Bắc Ninh Nguyễn Trọng Bắc, sự kiện nhằm nhân rộng và cổ vũ cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phát triển phong trào thể thao trong cộng đồng. Đây cũng là dịp quan trọng để ban chuyên môn kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức thi đấu và phát triển phong trào tập luyện môn vật của các địa phương trên cả nước. Ngoài ra, giải góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Ninh năng động, sáng tạo, phát triển, giàu bản sắc văn hóa tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

NGUYỄN ANH