Khởi tranh giải Vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia 2025

Từ ngày 25 đến 28-9 tại sân vận động Gia Định (TPHCM), giải Vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia 2025 chính thức khởi tranh, quy tụ 200 tuyển thủ.

200 tuyển thủ từ 10 tỉnh, thành tham dự giải. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày 27-9, giải Vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia 2025 chính thức khai mạc tại sân vận động Gia Định (TPHCM). Giải do Cục TDTT Việt Nam, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam tổ chức, nhằm phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn roller sports, đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên (VĐV) của các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thông qua giải, tạo điều kiện để các VĐV có cơ hội tham gia thi đấu, nâng cao thành tích chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm. Giải còn là cơ hội để các đơn vị chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tại TPHCM.

BTC trao cờ lưu niệm với các đội tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Mùa giải năm nay quy tụ 200 VĐV đến từ 10 tỉnh, thành trong cả nước: Tây Ninh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Đồng Nai, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Hà Nội, Gia Lai, Đồng Tháp và TPHCM. Chương trình thi đấu gồm 46 nội dung ở 3 thể loại là patin tốc độ, patin nghệ thuật và trượt ván.

Những năm gần đây, roller sports đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia và trở thành môn thi đấu chính thức trong các kỳ đại hội thể thao lớn. Ở Việt Nam, roller sports từng bước tiến lên thể thao chuyên nghiệp chủ yếu theo xu hướng xã hội hóa. Người chơi môn này có thể nâng cao khả năng thăng bằng, tăng cường sự dẻo dai, cải thiện tính linh hoạt và phối hợp cơ thể...

Phần tranh tài patin tốc độ. Ảnh: THANH TÙNG

Ông Nguyễn Đăng Khánh, Trưởng phòng TDTT (Sở VH-TT TPHCM) cho biết, ngoài mục đích rèn luyện sức khỏe, tạo cơ hội giao lưu, nâng cao kỹ năng cho các VĐV, giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào roller sports trên cả nước. Ngoài ra, đây còn là cơ sở để giới chuyên môn chọn lựa những gương mặt tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế trong tương lai.

Một số hình ảnh tại ngày khai mạc (Ảnh: THANH TÙNG)

NGUYỄN ANH