Khởi tranh giải bóng đá phong trào sân 7 hàng đầu tại Bình Dương

Giải năm nay quy tụ 12 đội tham gia, thi đấu từ ngày 2 đến 7-3.

Giải bóng đá vô địch sân 7 Bình Dương mở rộng là một trong những sân chơi lớn và quan trọng nằm trong hệ thống các giải đấu do Phui Football quản lý lẫn tổ chức. Trong 4 mùa giải lăn bóng trước đây, nhờ công tác tổ chức chuyên nghiệp, bài bản và chỉn chu nên giải đấu luôn thu hút các CLB tên tuổi lẫn nhiều ngôi sao đến từ TPHCM, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai về tranh tài.

Khác với những mùa giải trước đó chỉ có 8 đội tham gia, mùa giải năm nay BTC đã nâng số đội tham dự lên con số 12. Đây là những đội bóng phong trào sân 7 hàng đầu Việt Nam, trong đó có những đại diện tới từ Đà Nẵng, Tây Nguyên… Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Bamboo FC và cũng là nhà đương kim vô địch giải đấu nằm ở bảng A cùng với Xây dựng Minh Cảnh, Thép Việt Thắng FC và Nghiêm Phạm Holdings. Bảng B với sự góp mặt của Phúc Khang FC, Nam Dong Gia Lai, Hiếu Hoa Quahaco và My My FC. Trong khi đó An Biên, Bảy Núi, XSKT Đắk Lắk và STPFOOD FC nằm ở bảng C.

12 đội bóng sẽ chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất bước vào tứ kết, bán kết và chung kết. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 100 triệu đồng, trong đó đội vô địch sẽ nhận cúp vô địch cùng số tiền thưởng 40 triệu đồng. Phần thưởng cho đội Á quân và đồng hạng ba lần lượt 20 triệu và 10 triệu đồng.

Ở lượt trận ra quân, My My FC là đội có chiến thắng ấn tượng nhất khi đánh bại Nam Dong Gia Lai tỉ số 4-1, Bamboo vượt qua Xây dựng Minh Cảnh tỷ số 2-0. Nghiêm Phạm Holdings và Thép Việt Thắng chia điểm sau trận hoà 1-1, Hiếu Hoa Quahaco giành chiến thắng 1-0 trước Phúc Khang FC. STPFOOD ngược dòng đánh bại XSKT Đắk Lắk tỉ số 2-1 và An Biên hoà Bảy Núi 0-0.

Rất đông khán giả đến sân cổ vũ ở ngày khai mạc

Giải diễn ra từ ngày 2-3 đến ngày 7-3 tại sân bóng đá Phủi Tân Uyên (Bình Dương).

CAO TƯỜNG