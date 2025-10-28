Khởi đầu "không thể tin được" của Sunderland

Con đường thăng hạng của Sunderland rất đỗi nhọc nhằn: Họ phải vượt qua vòng play-off đầy nghẹt thở, nơi bàn thắng phút bù giờ của Tom Watson trong trận với Sheffield United mới chính thức đưa "Mèo Đen" trở lại Premier League sau 8 năm. Nhưng chỉ 12 tháng sau, họ không chỉ đang tồn tại, mà còn tỏa sáng. Chiến thắng 2-1 trên sân Chelsea đưa Sunderland lên vị trí thứ tư. Với 17 điểm sau 9 trận, họ đang phá vỡ mọi định kiến về sự chật vật của đội mới lên hạng.

Bẻ gãy lời nguyền: Một khởi đầu mạnh mẽ

Mùa trước, dưới sự dẫn dắt của HLV Regis Le Bris, họ kém hai đội dẫn đầu giải hạng Nhất (Leeds và Burnley) tới 24 điểm và chỉ ghi được 58 bàn sau 46 trận. Chính vì vậy, khởi đầu năm nay càng trở nên đáng kinh ngạc. Đây là khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Premier League của Sunderland. Kể từ khi giải đấu ra đời, chỉ có 5 đội bóng mới thăng hạng khác có nhiều điểm hơn họ sau chín vòng đấu, và tất cả những đội đó đều trụ hạng thành công.

Cần phải nói rằng, lịch thi đấu của Sunderland cho đến nay đã khá dễ thở. Cho đến cuối tuần trước, Sunderland chỉ phải đối đầu với một đội thuộc nửa trên bảng xếp hạng. Việc bắt đầu mùa giải bằng trận sân nhà gặp West Ham là một sự khởi đầu khá nhẹ nhàng. Họ đã gặp Nottingham Forest khi đội này đang trong giai đoạn sa sút lạ lùng, và Aston Villa vẫn còn đang lận đận đầu mùa. Họ cũng đã đánh bại Brentford và Wolves trên sân nhà.

Thất bại trước Man United trước kỳ nghỉ quốc tế cho thấy họ có thể gặp khó khăn trước các đối thủ mạnh hơn. Đó là lý do tại sao trận đấu cuối tuần tại Chelsea lại cực kỳ quan trọng. Khi bị dẫn trước 1-0 chỉ sau bốn phút, mọi dấu hiệu đều không khả quan. Nhưng Sunderland đã chiến đấu trở lại, gỡ hòa giữa hiệp và giành chiến thắng bằng một pha phản công kinh điển trong thời gian bù giờ. Một chiến thắng "đánh nhanh rút gọn"? Không hẳn: Sunderland thực sự có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) tốt hơn đối thủ.

Tổng giá trí đội hình xuất phát của Sunderland và Chelsea

Chiến thuật thông minh và Tuyển dụng khôn ngoan

Yếu tố gây bất ngờ nhất không nằm ở số điểm, mà ở cách Sunderland thành công trong việc hòa nhập một lượng lớn tân binh. CLB chi số tiền kỷ lục 161 triệu bảng để mua về 15 cầu thủ mới. Đây vốn là một canh bạc lớn, khi ba đội thăng hạng mùa trước (Leicester, Southampton, Ipswich) đã chi tổng cộng 276,5 triệu bảng nhưng rồi tất cả đều phải xuống hạng với thành tích thảm hại.

Việc thay máu gần như toàn bộ đội hình vừa giành thăng hạng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng Sunderland đã chứng minh điều ngược lại. HLV Le Bris đã xây dựng được một tinh thần đồng đội vững chắc. Ông nói: "Chúng tôi đã xây dựng bản sắc của mình thông qua sự đoàn kết, khả năng phòng ngự và cùng nhau chịu đựng." Sự "chịu đựng" này được thể hiện rõ qua thống kê: Sunderland chỉ kiểm soát bóng trung bình 42,5%, nhưng chỉ có Arsenal và Man City là để thủng lưới ít hơn họ. Họ phòng ngự kỷ luật, chiến đấu hết mình và tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi (53,3%) của họ cao thứ hai giải đấu, chỉ sau Man City.

Có đến 9 cầu thủ mới mua được Sunderland sử dụng trong trận thắng Chelsea



HLV Le Bris còn chứng tỏ ông là một nhà chiến thuật linh hoạt. Ông không ngần ngại chuyển đổi giữa sơ đồ 4-4-2 truyền thống sang sơ đồ 3 trung vệ (5-4-1) khi đối đầu với những đối thủ mạnh, như đã làm tại Stamford Bridge. Sự linh hoạt này khiến Sunderland trở nên khó lường và khó xuyên thủng.

Trong một đội hình trẻ, mới mẻ thì sự có mặt của Granit Xhaka gần như vô giá. Quyết định rời Leverkusen để đến Sunderland của cựu đội trưởng Arsenal từng khiến nhiều người hoài nghi về khả năng thích ứng của anh ở tuổi 33. Nhưng Xhaka đã khiến tất cả phải im lặng. Tiền vệ người Thụy Sĩ đang dẫn đầu Sunderland về nhiều chỉ số quan trọng: kiến tạo (3), cơ hội tạo ra (11), số đường chuyền thành công (397), đường chuyền vào vòng cấm (49), số lần chạm bóng (629), số lần thắng tranh chấp (56) và số lần đoạt lại bóng (43). Xhaka mang đến sự sắc sảo, kinh nghiệm và một tinh thần thép, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho một đội bóng trẻ đầy nhiệt huyết.

Xhaka chính là điểm sáng của công tác tuyển dụng. Họ nhắm đến những cầu thủ có thể lực tốt, phù hợp với lối chơi cường độ cao và có khả năng thích ứng nhanh. Những bản hợp đồng như trung vệ Alderete, hậu vệ Mukiele (từ PSG) hay tiền vệ Geertruida (mượn từ Feyenoord) đều mang lại giá trị tức thì và thể hiện tầm nhìn chiến lược rõ rệt.

Với một nền tảng vững chắc, một đội hình đoàn kết và một thủ lĩnh tài năng dẫn dắt, Sunderland đang trên đường biến khởi đầu "không thể tin được" này thành một câu chuyện cổ tích thực sự. Liệu họ có thể duy trì được phong độ này và thách thức các vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng?

