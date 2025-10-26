Thắng ngược trên sân Chelsea, Sunderland vươn lên nhì bảng

Đội bóng mới thăng hạng Sunderland tiếp tục khởi đầu mùa giải đáng kinh ngạc, lần này họ đánh bại Chelsea 2-1 trong phút bù giờ tại Stamford Bridge, chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của The Blues.

Isidor chớp thời cơ đưa bóng qua tay thủ thành Sanchez (Chelsea)

The Blues đã thi đấu hết mình ngay sau tiếng còi nhập cuộc và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút thứ 4 khi Alejandro Garnacho kết thúc một pha phản công tuyệt vời bằng cú sút sệt từ góc hẹp, đưa bóng qua giữa 2 chân thủ thành Robin Roefs.

Áp lực của chủ nhà khiến Mèo đen phải co đội hình phòng thủ và tranh thủ phản công. Nhưng phút 22 họ bất ngờ có được bàn gỡ hòa trong tình huống lộn xộn trước khung thành. Từ quả ném biên bên cánh phải, Mukiele ném bóng thẳng vào khu cấm địa, hậu vệ The Blues phá bóng không thành công để Traore sút bóng ở rìa khu cấm. Quả bóng bật rừng chân cầu thủ trước khi Isidor chớp thời cơ gảy bóng qua người thủ thành Sanchez, gỡ hòa 1-1.

Chelsea chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của hiệp đấu, nhưng họ đã không thể vươn lên dẫn trước do hàng phòng ngự chắc chắn của Mèo Đen và sự thiếu chính xác của các mũi nhọn trước khung thành.

Alejandro Garnacho mở tỷ số cho Chelsea ở phút thứ 4

Trong hiệp hai, The Blues tiếp tục lấn lướt, nhưng cũng như hiệp 1, sự thống trị đó không được thể hiện qua những pha tấn công nguy hiểm có thể giúp họ vươn lên dẫn trước.

Ở phút 90+2, một pha phản công có vẻ không mấy nguy hiểm khi Brobbey phải dừng bóng trong khu cấm địa trước sự che chắn của 2 trung vệ áo xanh. Nhưng khi Tosin bám chặt tiền đạo Sunderland thì Chalobah chẳng hiểu sao lại chần chừ sau lưng đồng đội. Khoảnh khắc ngắn ngủi chần chừ của Chalobah đã cho phép Brian Brobbey xoay người chuyền bóng vào giữa cho Chemsdine Talbi băng lên sút bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng.

Chiến thắng bất ngờ này khiến nhóm khán giả Sunderland trên khán đài ăn mừng tở mở bởi họ tin là Mèo đèn sẽ trụ hạng mùa này: Lịch sử Premier League cho thấy không đội bóng nào rớt hạng khi có 17 điểm sau 9 vòng đầu mùa.

Với 17 điểm, Sunderland tạm vươn lên nhì bảng trong khi Chelsea tụt xuống thứ 8 với 14 điểm. Huyền thoại Owen Hargreaves bình luận: "Hôm nay Sunderland đã chơi tuyệt vời. Tôi nghĩ họ xứng đáng với chiến thắng. Họ khởi đầu chậm, Garnacho ghi một bàn thắng tuyệt vời, nhưng đó là lần duy nhất Chelsea tạo ra khoảng trống trước khung thành Sunderland. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội từ những tình huống bóng sống. Họ không kiểm soát bóng nhiều nhưng phòng ngự rất tốt, và họ có những cầu thủ chất lượng có thể phản công".

Người hùng Chemsdine Talbi bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất tuyệt. Chúng tôi có những CĐV tuyệt vời. Chúng tôi biết rằng với Chelsea, chúng tôi sẽ có cơ hội ghi bàn và khi Brian có bóng, tôi biết mình phải lao theo. Sau đó, tôi đã có một pha dứt điểm tốt. Chúng tôi biết mình là Sunderland. Chúng tôi có một đội bóng tuyệt vời với những cầu thủ xuất sắc. Chúng tôi biết mình có thể làm giành chiến thắng và chúng tôi đã thể hiện điều đó hôm nay".

Newcastle – Fulham 2-1

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Newcastle thắng Fulham 2-1 nhờ bàn thắng trong phút bù giờ của Bruno Guimaraes. Trước đó, Jakob Murphy mở tỷ số cho Chích chòe ở phút 18. Fulham gỡ hòa phút 56 nhờ công Sasa Lukic.

Với 12 điểm, Chích chòe tạm vươn lên thứ 10, trong lúc Fulham vẫn đứng thứ 16 với 8 điểm.

HOÀNG HÀ