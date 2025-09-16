Khoảng trống cầu lông

Tay vợt số 1 nữ Việt Nam Nguyễn Thùy Linh tiếp tục là ngôi sao sáng nhất ở Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 vừa kết thúc, sự kiện thuộc hệ thống World Tour của cầu lông thế giới. Thùy Linh cũng là vận động viên duy nhất của nước chủ nhà đi đến trận cuối cùng. Trong khi đó, niềm hy vọng ở nội dung đơn nam là Nguyễn Hải Đăng đã phải dừng lại ở tứ kết trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Việc Nguyễn Thùy Linh thi đấu ổn định ở sân chơi Vietnam Open không có gì bất ngờ vì cô là hạt giống số 1, có thứ hạng thế giới cao nhất (hạng 18 trước thời điểm giải diễn ra). Vấn đề nằm ở chỗ, với thứ hạng của mình, thông thường đây không phải là giải đấu Linh nên tham dự. Vietnam Open thuộc hạng Super 100, cấp thấp nhất trong hệ thống 5 cấp World Tour của cầu lông chuyên nghiệp thế giới. Tiền thưởng cũng như điểm số tích lũy từ Super 100 không cao và thường sẽ không có sự tham gia của các tay vợt nằm trong tốp 40 thế giới.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh thi đấu tại Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh tham gia vì cô là tay vợt Việt Nam, đại diện nước chủ nhà và cũng là hình ảnh tiêu biểu để quảng bá giải. Do đó, xét về chuyên môn, cô tham gia sẽ không có lợi. Với áp lực bảo vệ danh hiệu, nếu thành công chẳng nói làm gì, nhưng khi không thể vô địch (Linh chỉ giành ngôi á quân ở giải năm nay), cô rõ ràng bị ảnh hưởng về điểm số lẫn tinh thần trước khi tham gia giải cấp Super 500 ở Trung Quốc khai mạc sau trận chung kết Vietnam Open 2025 (ngày 16-9).

Dù nhiều lần vô địch các giải Super 100 nhưng Nguyễn Thùy Linh chưa từng thắng một giải từ Super 300 trở lên. Sẽ vẹn cả đôi đường nếu Vietnam Open nằm ở cấp này để tay vợt số 1 của chúng ta có cơ hội đăng quang nhờ lợi thế sân nhà. Đằng này, cô đang “phải” có mặt ở một giải mà về lý thuyết là không phù hợp với người từng dự các giải Super 750 và vào tứ kết Super 500.

Đó chính là những điều đáng tiếc, là khoảng trống của cầu lông Việt Nam. Sau thời đỉnh cao của Nguyễn Tiến Minh, gần 10 năm sau mới có Nguyễn Thùy Linh trở nên nổi bật. Khoảng cách giữa họ vốn đã xa, nay còn xa hơn so với thế hệ kế tiếp. Giả sử như có “đàn em” tài giỏi để nhận trách nhiệm tại Vietnam Open 2025, có lẽ Thùy Linh sẽ “rảnh tay” chuẩn bị cho 2 giải Super 500 diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Việc cầu lông Việt Nam có quá ít tài năng cũng có thể là nguyên nhân khiến sau gần 2 thập niên tổ chức, Vietnam Open vẫn chưa “lên hạng” Super 300 hoặc tổ chức được thêm một giải quốc tế nào khác. Tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan hiện đang tổ chức các giải Super 300 và 500, Singapore có giải Super 750, còn những cường quốc cầu lông như Indonesia hay Maylaysia tổ chức 3-4 giải khác nhau, trải đều từ Super 1.000 xuống 100.

Nói cách khác, việc đăng cai giải đấu phản ảnh sức mạnh của quốc gia đó về cầu lông. Vì vậy, dù từng có tay vợt nam đứng hạng 5 và nữ đứng hạng 18 thế giới nhưng cầu lông Việt Nam vẫn thuộc nhóm trung bình ở Đông Nam Á.

YẾN PHƯƠNG