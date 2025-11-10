Khi Tottenham và Man United chia điểm chung một hoàn cảnh

Trận đấu này tẻ nhạt không kém gì trận chung kết Europa League mùa trước, và ở một trận đấu trong giải VĐQG thông thường, sự lo lắng không phải là lời bào chữa. Những kịch tính như phim hành động của trận đấu cũng không khỏa lấp được sự kém cỏi của nó.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sự vô vọng của Man United. Đừng bao giờ đánh giá thấp sự vô vọng của Tottenham. Và cũng đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của Premier League trong việc tạo ra kịch tính từ những tình huống ít khả thi nhất. Tưởng chừng tàn tro của một trận đấu chất lượng thấp đã nguội lạnh và chết, nhưng bằng cách nào đó, nó đã bùng cháy rực rỡ trong sáu phút cuối cùng cộng với thời gian bù giờ.

Ý nghĩa của kết quả này là một dấu hỏi lớn, ngoài việc khẳng định đây là hai đội vẫn còn nhiều khiếm khuyết sâu sắc. Bóng dáng của trận chung kết Europa League ở Bilbao vào tháng Năm năm ngoái là điều không thể tránh khỏi; xét về mặt kỹ thuật, trận đấu đó tệ như 84 phút đầu tiên của trận này, nhưng ít nhất nó còn có cảm giác căng thẳng. Sự lo lắng là điều có thể chấp nhận nếu có lý do để lo lắng. Nhưng sự lộn xộn, thiếu mạch lạc trong một cuộc đối đầu thường lệ ở giải vô địch quốc gia lại khó giải thích hơn nhiều.

Man United lẽ đã phải kết thúc trận đấu sớm hơn

Tuần thứ hai liên tiếp, Man United dẫn trước, có vẻ thoải mái, rồi thủng lưới hai bàn và kết thúc bằng việc nói về tinh thần kiên cường và bản lĩnh sau khi giành được kết quả hòa 2-2. Nhưng sự thật là đây là một trận đấu mà lẽ ra họ phải giải quyết xong từ lâu trước khi Spurs bắt đầu màn lội ngược dòng muộn màng. Không phải lần đầu tiên ở mùa giải này, cường độ chơi bóng của họ sụt giảm trong hiệp hai khi Casemiro bắt đầu xuống sức.

Trong hiệp một, Spurs đã không thể hiện được gì, không có cú sút trúng đích nào, không có dấu hiệu đe dọa nào. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ ở giờ nghỉ chỉ là 0,07 – một con số chỉ ra sự bế tắc tương tự như trận thua Chelsea tuần trước. Trận đấu trôi đi vô định. Tồi tệ hơn cả là cảm giác không bên nào thực sự cố gắng kết liễu trận đấu, mà thay vào đó, họ đã làm hỏng trận đấu một cách vô tình, do sự vụng về của chính mình. Sự thất vọng bắt đầu dâng lên, sân vận động sẵn sàng cho một bản giao hưởng la ó. Và rồi đột nhiên, ba bàn thắng xảy ra trong 11 phút, và không ai biết phải nghĩ gì.

Vấn đề phong độ sân nhà và áp lực lên Thomas Frank

Sự thật rõ ràng là Spurs chưa thắng bất kỳ trận nào trong năm trận sân nhà gần nhất tại Premier League. Sáu trận đấu tại SVĐ Tottenham Hotspur chỉ mang lại năm điểm. Dù họ bắt đầu ngày với vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ sân nhà kém cỏi thì ít được tha thứ hơn phong độ sân khách, đặc biệt đối với những người hâm mộ thường xuyên phản đối giá vé tăng cao.

HLV Thomas Frank đã không thắng bất kỳ trận nào trong tám trận đầu tiên dẫn dắt Brøndby và thua tám trong mười trận đầu tiên tại Brentford. Tiền lệ đã có: ông có hồ sơ vượt qua những khởi đầu kém cỏi. Có thể sự khởi đầu chậm chạp này là một phần của quá trình ông truyền đạt triết lý của mình.

Tuy nhiên, cũng có những hoàn cảnh cụ thể: Tottenham đã thiếu vắng Dominic Solanke, James Maddison và Dejan Kulusevski trong hầu hết mùa giải, và họ mất Lucas Bergvall và Mohammed Kudus vào cuối tuần trước.

Đây là một sự thiếu hụt sáng tạo đáng kể, đặc biệt khi Xavi Simons dường như đang gặp nhiều thử thách trong việc thích nghi với Premier League. Cuối cùng, dù Mathys Tel và Richarlison là những người ghi bàn cho Spurs, nhân vật chủ chốt làm bùng lên trận đấu là Wilson Odobert, người vào sân thay Randal Kolo Muani trong hiệp hai.

Wilson Odobert: tia sáng giữa sự vô cảm

Sự nghiệp của cầu thủ 20 tuổi Wilson Odobert tại Tottenham đã bị cản trở bởi các vấn đề về gân kheo, nhưng có lý do khiến anh được gọi vào đội U21 Pháp 14 lần. Anh giữ bóng tốt và, sau khi ghi bàn vào lưới Copenhagen ở Champions League vào thứ Ba, đã thực hiện ba đường chuyền quan trọng ở trận này với tỷ lệ chuyền bóng thành công 100%.

Trong một trận đấu đặc trưng bởi sự luộm thuộm và thiếu cẩn thận, anh đã nổi bật. Ít nhất, anh đã cung cấp "lớp giấy dán tường" che đi một trận đấu đáng thất vọng trong 84 phút, đặc biệt đối với Tottenham. Bằng cách đó, anh đã giúp HLV của mình tránh được phản ứng tương tự như khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau trận thua Chelsea tuần trước. Frank có thể phù hợp với Spurs hoặc không, nhưng mô hình từ các công việc trước đây của ông cho thấy cần có thời gian để ông đưa các đội của mình vào lối chơi của mình.

Thành công tại Europa League che lấp việc Spurs đã tệ như thế nào vào mùa giải trước; điều đó sẽ cần thời gian để khắc phục, và chấn thương ở khu vực tấn công sẽ chỉ kéo dài quá trình đó. Sự sửa chữa sẽ không bao giờ diễn ra nhanh chóng. Cũng như với Man United cũng đang trải qua quá trình tái thiết tương tự, có lẽ một trận đấu với chất lượng hỗn hợp, một sự pha trộn giữa sự tồi tệ và xuất sắc, là điều đã được dự đoán trước.

HỒ VIỆT