Khi AC Milan phải đối mặt với việc thiếu vắng ngôi sao Pulisic

AC Milan hoàn toàn có lý do để thất vọng với đội tuyển Mỹ. Ngôi sao tấn công hàng đầu Christian Pulisic đã trở lại sau khi thi đấu quốc tế vì chấn thương gân kheo, và mặc dù cầu thủ chạy cánh người Mỹ vẫn cần được Milan đánh giá đầy đủ, nhưng các nguồn tin cho biết anh có thể phải ngồi ngoài gần một tháng.

AC Milan sẽ kó khăn khi ngôi sao Christian Pulisic đối mặt nguy cơ nghỉ 1 tháng tới.

Pulisic là cầu thủ xuất sắc nhất của Milan mùa giải này, ghi 6 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo trong 7 trận đấu trước khi bỏ lỡ một quả phạt đền hiếm hoi trong trận hòa không bàn thắng với Juventus vào đầu tháng 10. Tuần trước, Pulisic đã bị chấn thương mắt cá chân phải và chỉ có thể ra sân cùng tuyển Mỹ ở phút 73 trong trận hòa 1-1 với Ecuador vào thứ Sáu. Mặc dù vậy, dù các trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu quốc tế, anh vẫn đá chính trong trận đấu hôm thứ Ba với Australia, trước khi buộc phải rời sân sau 26 phút vì chấn thương.

Nếu phải nghỉ 1 tháng, có nghĩa là Pulisic không chỉ vắng mặt trong trận đấu với Fiorentina vào Chủ nhật mà còn cả các trận đấu tại Serie A với Pisa, Atalanta, Roma và Parma. Rossoneri hy vọng Pulisic sẽ trở lại ít nhất là cho trận derby với Inter Milan vào ngày 23-11 - sau kỳ nghỉ quốc tế tiếp theo.

Milan đang đứng thứ 3 tại Serie A, kém 2 điểm so với đương kim vô địch Napoli và Roma. Chuyến làm khách của Fiorentina đến Milan đánh dấu sự trở lại của HLV Stefano Pioli tại San Siro, nơi ông đã dẫn dắt Rossoneri trong 5 mùa giải - dẫn dắt họ đến chức vô địch Serie A năm 2022, cũng như vào bán kết Champions League năm sau trước khi rời đi vào năm 2024. HLV Pioli được người hâm mộ Milan yêu mến, nhưng có vẻ lần trở về này sẽ không dễ chịu. Fiorentina của Pioli lúc này là 1 trong 4 đội chưa biết thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên, 3 điểm giành được khiến họ chỉ hơn nhóm rớt hạng về hiệu số.

Christian Pulisic chấn thương gân kheo khi thi đấu cho đội tuyển Mỹ.

Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 7 này là khi đội nhì bảng Roma tiếp đón đội thứ 4 Inter Milan vào thứ Bảy. Đây là màn đại chiến giữa 2 đội đã bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp dưới thời tân HLV. Gian Piero Gasperini đang tiếp nối những gì Claudio Ranieri để lại tại Roma. Giallorossi gần như bất khả chiến bại trong nửa sau mùa giải trước dưới thời Ranieri, và hiện đã có 5 chiến thắng trong 6 trận mở màn dưới thời Gasperini. Trong khi đó, ban đầu, Inter gặp khó khăn sau khi Cristian Chivu thay thế Simone Inzaghi, nhưng giờ đây họ đã toàn thắng 5 trận gần nhất, từ Serie A đến Champions League.

Đội đầu bảng Napoli có lịch trình được xem là thoải mái nhất, được mong chờ sẽ gia tăng cách biệt điểm số khi chỉ làm khách đến sân đội bóng trong nhóm cuối là Torino vào thứ Bảy. Cựu tiền đạo Man.United, Rasmus Hojlund với phong độ ghi bàn bùng nổ, trong đó đã có 3 bàn thắng trong 2 trận đấu gần nhất cho Napoli, chính là thứ ‘vũ khí’ đáng tin cậy nhất của nhà vô địch ở thời điểm này.

Kỳ nghỉ quốc tế vừa qua cũng có thể giúp Juventus sốc lại tinh thần sau giai đoạn sa sút. Hậu vệ Bremer sẽ vắng mặt trong chuyến đi đến Como vào Chủ nhật, tuy nhiên, Juve vẫn tràn trề cơ hội giành lấy 3 điểm trong bối cảnh chủ nhà tiếp tục vắng HLV Cesc Fabregas vì án cấm chỉ đạo, và cũng mất tiền đạo Jesus Rodriguez đang chấp hành án phạt thứ 2 trong án treo giò 3 trận…

PHI SƠN