Khai màn kịch tính, tranh hùng dưới mưa

36 Hoàng Nông Thảo Vy ăn mừng chiến thắng

36 Hoàng Nông Thảo Vy vượt trội

Với đội hình toàn là sao, 36 Hoàng Nông Thảo Vy của Coach Phú Nguyễn (Phú ngựa) trải qua 2 trận đấu ra mắt đậm chất giải trí. Trong trận đấu mở màn, họ đánh bại Pi Four của ông bầu Thiện Đinh với tỷ số 6-2. Còn trong trận đấu vừa kết thúc chiều nay, họ đã hạ gục STP Food của Coach Long kẽm với kết quả “4 bàn không gỡ”!

Với lực lượng cực dày như Nam nhóc, Hồng Kông, Hoàng Anh heo, Hải Beck (anh 7), rồi cả Sơn Nemanja, Nhật bổn, Phúc lủi, Phát đề... đoàn quân của bầu Dương Đường hoàn toàn có khả năng tranh ngôi vô địch SPL lần đầu tiên - để cạnh tranh với An Biên FC của bầu Tâm. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về điều này chỉ sau 2 vòng.

36 Hoàng Nông Thảo Vy có lực lượng rất dày

Ấn tượng với Bamboo FC

Dù đã thay mới hoàn toàn thành phần Ban huấn luyện (Coach trưởng Nguyễn Hữu Hoàng Phúc chuyển sang nắm Hiếu Hoa - Quahaco, theo cương vị HLV bán thời gian, còn Coach phú Phú Nguyễn sang nắm HLV trưởng của 36 Hoàng Nông Thảo Vy), cũng như cho đi nhiều gương mặt trẻ nổi trội, đội bóng Bình Dương vẫn chơi hay.

Họ có trong tay nhiều cầu thủ trẻ khác đang rất khát khao, háo hức được vào sân đấu thi đấu và tiếp tục trưởng thành. Dưới sự dẫn dắt của Coach mới Tâm mít, Bamboo FC vẫn khởi đầu SPL - S7 không thể thành công hơn với 2 chiến thắng liên tiếp là: 3-1 trước Phúc Khang FC và 5-2 trước Bảy Núi FC của bầu Sự Abramovich.

Bamboo thắng Bảy Núi

Khởi đầu mỹ mãn cho HLV Nguyễn Tuấn Phong

Với giới chuyên môn sân 7 và thậm chí cả sân 11, mọi con mắt đều tập trung về 2 trận đấu của Điện Bách Khoa Ninh Thuận, nơi HLV Nguyễn Tuấn Phong (Ốc Bin) lần đầu chạm tay vào sự nghiệp cầm quân phủi sân 7 người. Với tài thao lược của HLV từng làm V-League và các cầu thủ học trò chơi bóng cực kỳ quyết tâm...

Điện Bách Khoa Ninh Thuận của HLV Nguyễn Tuấn Phong đã có khởi đầu mỹ mãn khi đánh bại Bảy Núi 2-0 và ngược dòng đánh bại Phúc Khang FC, từ bị dẫn 0-2 đến thắng ngược với tỷ số kịch tính là 3-2. Tất nhiên, với HLV Nguyễn Tuấn Phong, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, phía trước hẳn sẽ có nhiều bỡ ngỡ và thách thức.

HLV Nguyễn Tuấn Phong

An Biên lại đánh bại Nghiêm Phạm Holdings

“Trận thủy chiến” diễn ra giữa An Biên và Nghiêm Phạm Holdings (đúng một năm khi họ thư hùng ở vòng 4 của SPL - S6, An Biên thắng và thẳng tiến đến ngôi vô địch), được miêu tả vào hôm... “Super Sunday” tiếp tục thu hút nhiều khán giả theo dõi live-stream. Có quyết tâm hơn và may mắn hơn, Coach Phú Gia Lai đã thắng!

Chiến thắng có tỷ số 2-1 đầy khó nhọc, cũng giống như chiến thắng với tỷ số tương tự trước Hữu Định vào hôm qua, cho thấy An Biên sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch (hoặc đăng quang lần thứ 3). Nhưng như Coach Phú Gia Lai đã nói: “Sẽ quyết tâm qua từng trận đấu”, đó là điều các cầu thủ An Biên đang thể hiện ra...

An Biên và Nghiêm Phạm Holdings tranh hùng dưới mưa

*Như vậy, 2 ngày đầu tiên của SPL - S7 đã trôi qua, dưới trời nắng nóng - mưa tầm tã với những pha bóng thăng hoa và kịch tính. 36 Hoàng Nông Thảo Vy, An Biên, Điện Bách Khoa Ninh Thuận, và MyMy đang tạm dẫn đầu sau 2 trận toàn thắng. Những tân binh như Phúc Khang FC, STP Food đang đối mặt khó khăn với 2 trận toàn thua. Họ cần phản ứng ngay!

ĐỖ HOÀNG