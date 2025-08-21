Khai màn Bundesliga 2025-2026: Không thể đánh giá thấp Bayern Munich

Bayern Munich dù đã thu gọn đội hình vẫn là đối thủ đáng gờm nhất khi mùa giải Bundesliga mới khởi tranh vào thứ Sáu. HLV Vincent Kompany với sự hỗ trợ của chân sút chủ lực Harry Kane đã giành lại ngôi vương Bundesliga mùa trước, đang tìm kiếm một danh hiệu khác để củng cố vị thế và xây dựng triều đại của riêng mình.

Bayern Munich khởi đầu quen thuộc khi Harry Kane nâng cao chức vô địch Siêu cúp Đức.

Bayern khao khát vinh quang

Trước trận đấu mở màn mùa giải vào thứ Sáu khi Bayern Bayern tiếp đón RB Leipzig, nhà đương kim vô địch vẫn là đội bóng đáng gờm và vai trò ứng cử viên sáng giá nhất. Sự xuất hiện của tiền đạo Luis Diaz từ Liverpool mang đến cho Bayern một mối đe dọa tấn công mới, như anh đã thể hiện vào cuối tuần trước với bàn thắng ngay trong trận ra mắt giúp Bayern vô địch Siêu cúp Đức.

Trong mùa giải thứ ba của mình tại Đức, tiền đạo Harry Kane vẫn là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Bayern, dù hệ thống chiến thuật xung quanh anh đang thay đổi mạnh mẽ. Leroy Sane, Thomas Muller, Kingsley Coman và Mathys Tel đều đã rời đi. Đội hình tinh gọn này sẽ đòi hỏi Diaz và Serge Gnabry - tiền đạo duy nhất còn sót lại từ chức vô địch Champions League 2020 của Bayern - phải duy trì hiệu quả. Áp lực lớn nhất có thể sẽ đè nặng lên Michael Olise, người có năm thứ 2 chơi tại Bundesliga. Chấn thương dài hạn tại FIFA Club World Cup đồng nghĩa với việc Jamal Musiala có thể sẽ không trở lại trước năm 2026, khiến Olise phải đảm nhiệm một vị trí ít quen thuộc hơn là ở trung tâm hàng tấn công. Ghi 20 bàn thắng và 23 pha kiến ​​tạo ở mùa giải trước là một khởi đầu tốt, nhưng Olise khi đó chủ yếu chơi ở cánh phải.

Tân binh Jonathan Tah là sự bổ sung đáng giá cho sức mạnh và kinh nghiệm nơi hàng phòng ngự sau khi chuyển đến từ Leverkusen. HLV Kompany cũng có thể đặt niềm tin vào các tiền vệ trẻ đầy triển vọng sau khi Tom Bischof và Lennart Karl đều đã tỏa sáng trong giai đoạn tiền mùa giải.

Những kẻ thách thức đang suy yếu

HLV Erik ten Hag được giao nhiệm vụ dẫn dắt Leverkusen có sự tái thiết toàn diện.

Hùm xám dù đang trong quá trình thay đổi đội hình, nhưng hầu hết các ứng cử viên tiềm năng nhất như Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Stuttgart, RB Leipzig hay Eintracht Frankfurt cũng đã mất đi những cầu thủ chủ chốt, trong khi chưa bổ sung được những bản hợp đồng nổi bật so với mùa giải trước.

Leverkusen, đội bóng duy nhất phá vỡ sự thống trị của Bayern trong 13 năm qua, thì đang trải qua một cuộc cải tổ lớn nhất. Những cầu thủ chủ chốt trong đội hình bất bại vô địch Bundesliga năm 2024 như Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong và đội trưởng Jonathan Tah ra đi, cùng với HLV Xabi Alonso. Cựu HLV của Ajax và Man.United, Erik ten Hag được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng mới được tái thiết này.

Dortmund một lần nữa đặt kỳ vọng vào một Bellingham khác. Từ Jude đến người em trai Jobe, hàng tiền vệ Dortmund lại một lần nữa chứng kiến ​​một Bellingham dẫn dắt, đặc biệt khi Jamie Gittens rời đi để đến Chelsea. Mới 19 tuổi, Jobe đã ký hợp đồng từ Sunderland và ngay lập tức tỏa sáng trên sân khấu lớn khi ra mắt Dortmund tại Club World Cup.

Trong khi Frankfurt chia tay Hugo Ekitike và thủ môn Kevin Trapp. Trước thềm mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Jurgen Klopp với tư cách là người đứng đầu bộ phận bóng đá toàn cầu của Red Bull, RB Leipzig được cho là đã chi hơn 110 triệu EUR cho bảy cầu thủ trẻ - tiền đạo người Brazil, Romulo là người lớn tuổi nhất ở tuổi 23 - nhưng họ lại mất chân sút hàng đầu Benjamin Sesko vào tay Man.United…

Có thể sẽ có thêm nhiều bản hợp đồng mới nữa sẽ đến trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1-9. Đặc biệt, Leverkusen và Frankfurt đã kiếm được nhiều hơn những gì họ đã chi ra cho đến nay.

Trở lại nhưng trong bao lâu?

Hamburger trở lại Bundesliga sau 7 năm nhưng để trụ lại được sẽ là một thách thức lớn.

Mục tiêu lớn nhất đối với các đội thăng hạng Hamburger SV và Cologne chắc chắn… sẽ là trụ hạng. Cologne đã mời HLV kỳ cựu Friedhelm Funkel trở lại trong hai trận đấu cuối mùa giải trước để đảm bảo sự trở lại với tư cách là nhà vô địch giải hạng hai, nhưng hiện Lukas Kwasniok - cựu HLV của Paderborn - đã được bổ nhiệm để đảm bảo điều đó.

Hamburg, thành viên sáng lập lâu đời nhất của Bundesliga, đã phải chịu đựng bảy mùa giải rời xa nơi mình thuộc về. Niềm vui khi cuối cùng cũng trở lại Bundesliga đã sớm nhường chỗ cho thực tế phũ phàng sau một mùa hè với những kết quả đáng thất vọng. Hamburg cần thêm thời gian để vượt qua đội hạng năm Pirmasens ở vòng một Cúp Quốc gia Đức cuối tuần trước. Đội bóng của HLV Merlin Polzin sẽ bắt đầu chiến dịch Bundesliga trên sân M’Gladbach vào Chủ nhật, trước khi tiếp đón St. Pauli trong trận derby thành phố chắc chắn sẽ đầy cảm xúc vào cuối tuần sau.

PHI SƠN