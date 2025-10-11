Chiều 11-10, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Tây Ninh khai mạc giải bóng đá chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, và kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Phát biểu khai mạc giải, ông Châu Hồng Khá, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Tây Ninh Châu Hồng Khá tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ

Đây cũng là sân chơi thể thao lành mạnh, nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, giải đấu này lần đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh Tây Ninh và Long An (trước đây) được hợp nhất trên tinh thần tiếp nối truyền thống của Giải bóng đá Cúp Báo Long An đã có tuổi đời gần 15 năm.

Năm nay, giải quy tụ 6 đội bóng gồm: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Long An, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng, Dũng Phong FC, LaVie FC, Trường Cao đẳng Long An và Viettel Tây Ninh, thi đấu từ ngày 11 đến 26-10-2025.

Các đội thi đấu tại giải

Các trận đấu sẽ diễn ra tại Sân vận động Long An vào các ngày 11, 12, 19, 25 và 26-10, với hai khung giờ thi đấu 13 giờ và 15 giờ. Dự kiến, Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 11-10 và lễ bế mạc, trao giải sẽ được tổ chức vào 17 giờ ngày 26-10.

QUANG VINH