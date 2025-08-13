Khai giảng khóa đào tạo huấn luyện viên thể lực 1A-AFC năm 2025

Khóa đào tạo HLV thể lực AFC do VFF phối hợp cùng CLB Bóng đá TPHCM tổ chức đã chính thức khai giảng vào ngày 12-8. Khóa học có sự tham gia của 22 học viên đến từ các CLB, Trung tâm Thể dục Thể thao và Trung tâm Bóng đá trên cả nước.

Có 22 học viên tham dự khóa học

Buổi lễ có sự hiện diện của các giảng viên giàu kinh nghiệm quốc tế gồm ông Yasumatsu Mikinobu – chuyên gia thể lực của LĐBĐ Nhật Bản và AFC, từng là HLV thể lực của ĐTQG Nhật Bản dự World Cup 2002; ông Kanno Atsushi – giảng viên thể lực của AFC và LĐBĐ Nhật Bản, từng làm HLV thể lực cho nhiều CLB tại J.League. Cùng tham dự còn có ông Koshida Takeshi – Giám đốc Kỹ thuật VFF; ông Đinh Hồng Vinh – Chủ tịch CLB Bóng đá TPHCM – đại diện đơn vị đăng cai tổ chức khóa học…

Phát biểu tại buổi lễ, giảng viên Yasumatsu Mikinobu – giảng viên chính của khóa đào tạo – bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên trực tiếp giảng dạy tại Việt Nam, đồng thời khẳng định mục tiêu của khóa học là nâng cao năng lực thể lực cho cầu thủ, từ đó áp dụng hiệu quả vào thi đấu. Ông Yasumatsu Mikinobu cho biết sẽ chia sẻ những kiến thức mới nhất, coi đây là sự hợp tác giữa những người cùng cống hiến cho bóng đá thay vì mối quan hệ “thầy – trò” đơn thuần.

Giảng viên Yasumatsu Mikinobu phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Yasumatsu Mikinobu cùng với cộng sự của mình là giảng viên Kanno Atsushi gửi lời cảm ơn VFF đã tạo điều kiện để tham gia vào khóa đào tạo, đồng thời cam kết truyền đạt tối đa kiến thức và kinh nghiệm huấn luyện thể lực tích lũy trong thời gian làm việc tại các đội tuyển quốc gia và các CLB chuyên nghiệp của Nhật Bản, với mong muốn được góp phần vào sự phát triển bóng đá Việt Nam.

Về phần mình, Giám đốc Kỹ thuật VFF Koshida Takeshi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục cập nhật phương pháp huấn luyện tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực thể lực – yếu tố từng là điểm yếu của cầu thủ Nhật Bản nhưng nay đã được cải thiện ngang tầm châu Âu. Ông Koshida Takeshi tin rằng cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được điều này nếu kiên trì và được đào tạo bài bản.

Học viên Lương Trung Tuấn được bầu làm lớp trưởng

Đại diện BTC địa phương phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đinh Hồng Vinh – Chủ tịch CLB Bóng đá TPHCM, khẳng định đây là vinh dự của CLB khi được đăng cai một khóa học chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của bóng đá hiện đại về thể lực. Ông Đinh Hồng Vinh hi vọng các học viên sẽ có những trải nghiệm tốt trong thời gian tham gia khóa đào tạo tại Bà Rịa, hoàn thành các mục tiêu đề ra của chương trình đào tạo.

Đại diện học viên, cựu tuyển thủ quốc gia Lương Trung Tuấn – lớp trường của khóa học – cảm ơn AFC, VFF đã tạo điều kiện để các HLV của Việt Nam có cơ hội được theo học lớp đào tạo chuyên sâu về thể lực – một trong những yếu tố rất quan trọng trong bóng đá hiện đại, đồng thời cam kết nỗ lực học tập, ứng dụng hiệu quả kiến thức vào công tác huấn luyện để góp phần nâng cao thành tích thi đấu cho CLB nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung.

ĐOÀN NHẬT