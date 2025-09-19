Khai giảng khóa đào tạo HLV futsal AFC Level 2

Sáng 19-9, tại hội trường Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng, TPHCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Công ty CP Thể thao TPHCM tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo HLV futsal Cấp 2 AFC năm 2025. Khóa học diễn ra từ ngày 19-9 đến 27-9-2025.

Khóa học lần này có 20 học viên từ các CLB futsal hàng đầu cả nước tham gia.

Khóa đào tạo HLV futsal AFC Level 2 năm 2025 quy tụ 20 học viên đến từ các CLB futsal hàng đầu cả nước và các trung tâm, học viện bóng đá, trong đó có nhiều cựu tuyển thủ quốc gia như Khổng Đình Hùng, Trần Văn Vũ, Cổ Trí Kiệt, Nguyễn Văn Huy, Danh Phát…

Phát biểu tại lễ khai giảng, giảng viên Lee Young Jin bày tỏ niềm vui khi có dịp trở lại Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc mừng tới các học viên có cơ hội tham gia khóa học. “Tôi cảm ơn VFF và Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo. Trong những ngày tới, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực làm việc để những kiến thức bổ ích từ AFC được truyền đạt trọn vẹn đến học viên”, ông Lee Young Jin nói.

Thay mặt đơn vị đăng cai, ông Trần Quốc Khánh – Giám đốc điều hành Công ty CP Thể thao TPHCM – cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho khóa học, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của futsal Việt Nam.

Về phần mình, trợ giảng Huỳnh Thị Thanh Khiết chia sẻ niềm vinh dự khi được hỗ trợ giảng viên Lee và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để giúp các học viên hoàn thành tốt khóa học. Đại diện học viên, lớp trưởng Khổng Đình Hùng gửi lời cảm ơn VFF và đơn vị đăng cai, khẳng định toàn thể học viên sẽ cố gắng tiếp thu và ứng dụng tối đa kiến thức vào công tác huấn luyện.

Đại diện VFF, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & Tổ chức thành viên- nhấn mạnh: “Futsal đang nhận được sự quan tâm lớn của LĐBĐVN, đặc biệt trong công tác đào tạo huấn luyện viên. Song song với giải U20 futsal quốc gia đang diễn ra, đội tuyển futsal quốc gia cũng chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2026. Điều này chứng tỏ phong trào futsal trong nước đang phát triển theo đúng định hướng đề ra. VFF kỳ vọng khóa học sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho học viên và cho sự phát triển của futsal Việt Nam”.

Theo chương trình, khóa học gồm các nội dung lý thuyết, thực hành, thảo luận nhóm và kiểm tra thực hành, lý thuyết. Học viên sẽ được tiếp cận các chuyên đề quan trọng như hệ thống đào tạo của AFC, nguyên tắc huấn luyện, kỹ thuật – chiến thuật futsal hiện đại, hệ thống tấn công và phòng ngự, huấn luyện thủ môn, kỹ năng tâm lý, phân tích trận đấu…

