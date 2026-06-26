Kết thúc bảng E: Ecuador đánh bại Đức giúp châu Phi có thêm đại diện ở vòng 32

Bảng E World Cup 2026 đã chứng kiến những câu chuyện cổ tích và sự trở lại ngoạn mục. Ecuador đã tạo nên cú sốc lớn nhất bảng đấu khi đánh bại Đức 2-1, qua đó giành vé vào vòng knock – out lần đầu tiên kể từ năm 2006. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà cũng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng sau chiến thắng 2-0 trước Curacao.

Bước vào trận đấu cuối cùng với chỉ 1 điểm sau hai lượt trận, Ecuador hiểu rằng họ buộc phải thắng. Vấn đề là họ đã không có bàn thắng nào trong suốt 242 phút thi đấu tại giải. Áp lực càng lớn hơn khi Đức, dù đã chắc suất nhất bảng, vẫn tung ra đội hình mạnh nhất.

Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ với Ecuador chỉ sau 109 giây. Leroy Sané, trong lần thứ 15 tham dự một giải đấu lớn, đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Đức (tính luôn cả World Cup và Euro), mở tỷ số lên 1-0. VAR đã được yêu cầu xem xét nhưng trọng tài giữ nguyên quyết định.

Một cú sốc khác cho thầy trò HLV Sebastián Beccacece. Tuy nhiên, tinh thần của Ecuador đã được thể hiện ngay lập tức. Bảy phút sau, sân MetLife - New Jersey nổ tung. Nilson Angulo nhận bóng bên ngoài vòng cấm, xỏ bóng qua hai chân hậu vệ Đức và sút như tên bắn vào góc lưới phải, thủ môn Neuer phản ứng trễ một nhịp. Bàn thắng đầu tiên của Ecuador ở giải đấu này, và như BBC nhận xét: "Nếu sân có mái che, nó đã sập mất rồi". Trong khán đài hôm đó, người Ecuador đông hơn người Đức rõ rệt. New Jersey là nơi có cộng đồng người Ecuador đông đảo nhất nước Mỹ — và họ đã cổ vũ như thể đây là trận chung kết.

Hiệp hai chứng kiến sự kịch tính đến nghẹt thở. Đầu hiệp, Đức được hưởng phạt đền, nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài đã hủy bỏ quyết định do Sané phạm lỗi với Pedro Vite trước đó. Đây là bước ngoặt quan trọng của trận đấu. Ecuador, được tiếp thêm sức mạnh, đã chơi một thứ bóng đá đầy cảm hứng. Họ kiên cường phòng ngự, và tổ chức những đợt phản công sắc bén.

Đỉnh điểm đến ở phút 77. Kevin Rodríguez, vừa vào sân thay Enner Valencia, đã có một pha chạy chỗ thông minh và chuyền bóng cho Gonzalo Plata. Tiền đạo của Flamengo đã có một pha xử lý tinh tế đánh bại thủ môn Manuel Neuer, ấn định chiến thắng 2-1 cho Ecuador . Khoảnh khắc đó đã nhấn chìm sân MetLife trong biển áo vàng và những tiếng hò reo.

Mười ba phút bù giờ căng thẳng, nhưng Ecuador bám chặt tỷ số 2-1 cho đến tiếng còi mãn cuộc. Pedro Vite, người bị đạp vào đầu đến 2 lần trong trận, đã thực hiện chín lần cắt bóng trong trận, nhiều nhất trong lịch sử Ecuador tại World Cup kể từ khi thống kê bắt đầu năm 1966, và nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong một trận đấu ở giải đấu này. Đây là chiến thắng của cả tập thể , nhưng cũng là chiến thắng của ý chí không gục ngã.



Chiến thắng này không chỉ giúp Ecuador giành vé với tư cách là một trong tám đội thứ ba có thành tích tốt nhất, mà còn là lần đầu tiên họ lội ngược dòng tại World Cup kể từ năm 2014. Đó là thành quả xứng đáng cho một đội bóng đã kiên cường chiến đấu đến phút cuối cùng.

Sự tương phản rõ ràng nhất ở hiệp hai là về động lực. Đức đã chắc chắn đi tiếp, cần một điểm hay thậm chí thua vẫn đủ điều kiện. Vì thế mà sau bàn thắng của Sané không có thêm cú sút thực sự nguy hiểm nào trong cả phần còn lại hiệp một. Hiệp hai, dù HLV Nagelsmann đưa Undav và Thiaw vào sân từ phút 60, nhịp độ của Die Mannschaft vẫn không tạo ra cảm giác cấp bách cần thiết.





Dù sao, Đức vẫn đứng đầu với 6 điểm, Bờ Biển Ngà nhì bảng 6 điểm, thua hiệu số đối đầu, Ecuador thứ ba với 4 điểm. Curacao chỉ có 1 điểm nhưng rời giải với đầu ngẩng cao.

BỜ BIỂN NGÀ - CURACAO 2-0: TẤM VÉ LỊCH SỬ

Trong khi Ecuador chiến đấu với Đức, Bờ Biển Ngà đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tại Philadelphia. Họ đã đánh bại Curacao 2-0 với cú đúp của Nicolas Pépé, qua đó lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup . Đây là một thành tích đáng tự hào cho bóng đá Bờ Biển Ngà, một quốc gia từng sản sinh ra những huyền thoại như Didier Drogba, Yaya Toure hay Kolo Toure, nhưng chưa từng vượt qua vòng bảng trong ba lần tham dự trước đó (2006, 2010, 2014).

Bàn thắng mở tỷ số đến ngay phút thứ 7. Một pha mất bóng của hàng thủ Curacao đã tạo cơ hội cho Yan Diomande. Anh chuyền ngược cho Pépé, và cựu cầu thủ Arsenal đã dễ dàng đánh bại thủ môn Eloy Room. Trong hiệp hai, Pépé lại tỏa sáng với một pha dứt điểm mạnh mẽ, ấn định tỷ số 2-0. Dù Curacao đã chiến đấu hết mình, đặc biệt là sau trận hòa lịch sử trước Ecuador, Bờ Biển Ngà xứng đáng với vé đi tiếp.

Chiến thắng này khẳng định sức mạnh của bóng đá châu Phi tại World Cup 2026. Với việc số đội tham dự tăng từ 5 lên 10, các quốc gia như Bờ Biển Ngà đã tận dụng cơ hội để chứng tỏ vị thế của mình.

LONG KHANG