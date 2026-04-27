Kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị quê hương

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải đấu phong trào, Giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa toàn quốc lần thứ I năm 2026 ghi dấu mốc khi trở thành giải đấu đồng hương quy mô toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam.

Cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam Phạm Như Thuần trong màu áo của đội chủ nhà Đồng hương Thanh Hóa tại Khánh Hòa

Một ý tưởng lớn bằng tình yêu quê hương sâu nặng

Lần đầu tiên, một tỉnh thành tại Việt Nam tổ chức giải bóng đá quy tụ các đội bóng đá đồng hương từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Giải đấu do Hội đồng hương Thanh Hóa tại Khánh Hòa đăng cai tổ chức, với sự tham gia của hơn 100 cầu thủ đến từ 4 đại diện: miền Bắc, miền Nam, Đà Nẵng và đội chủ nhà Khánh Hòa.

Ông Lê Xuân Thơm - Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định: “Giải đấu không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là nhịp cầu để những người con xứ Thanh khắp mọi miền cùng hướng về cội nguồn, thắt chặt tình thân và lan tỏa giá trị tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa anh hùng. Đây là khởi đầu đáng trân trọng, tạo tiền đề để giải đấu phát triển quy mô, trở thành hoạt động thường niên uy tín”.

Ông Lê Xuân Thơm, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc

Giải đấu không chỉ là nơi hội tụ của những người con xứ Thanh mà còn quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý của bóng đá phong trào và chuyên nghiệp, trong đó có các cựu tuyển thủ quốc gia. Đáng chú ý, đội chủ nhà đồng hương Thanh Hóa tại Khánh Hòa có hai cựu tuyển thủ quốc gia là Phạm Như Thuần và Cao Sỹ Cường, mang đến sự chắc chắn, bản lĩnh trong lối chơi.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đỉnh cao theo thể thức vòng tròn tính điểm. Đội đồng hương Thanh Hóa miền Bắc đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch với thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa). Đội Thanh Hóa miền Nam về nhì khi có cùng số điểm nhưng kém về chỉ số phụ. Đội đồng hương Thanh Hóa tại Đà Nẵng giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Dù không chạm tay vào cúp vô địch, nhưng đội chủ nhà Khánh Hòa đã giành được "chiến thắng" đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Với Giải phong cách (Fair-play), những người con xứ Thanh tại đất Trầm Hương đã chứng minh rằng: Trong thể thao, tinh thần trung thực, cao thượng và sự cống hiến đẹp mắt là giá trị bền vững.

Đêm Gala nghĩa tình - Nơi thắt chặt tình người xứ Thanh

Khép lại hành trình sân cỏ là đêm Gala bế mạc đầy cảm xúc vào tối 25-4. Đây không chỉ là đêm trao giải, mà là khoảnh khắc để hơn 100 cầu thủ và hàng trăm cổ động viên cùng hướng về cội nguồn, khẳng định sức mạnh của cộng đồng người Thanh Hóa xa quê.

Phát biểu tại gala, ông Lê Xuân Thơm - Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Chúng ta chiến thắng vì đã kết nối được tình thân, chiến thắng vì đã cùng nhau viết nên một trang mới cho phong trào đồng hương Thanh Hóa trên toàn quốc.

Ông Lê Xuân Thơm - Trưởng Ban Tổ chức giải trao Cúp vô địch cho đội đồng hương Thanh Hóa miền Bắc

Giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa toàn quốc lần thứ I đã chính thức khép lại, nhưng ngọn lửa gắn kết đã được thắp lên rực rỡ. Với tư cách là "người tiên phong", mô hình này không chỉ là niềm tự hào của riêng người xứ Thanh mà còn là nguồn cảm hứng cho cộng đồng đồng hương các tỉnh thành khác trên cả nước trong hoạt động xã hội tự nguyện.

NGUYỄN ANH