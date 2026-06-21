Kamada truyền cảm hứng giúp Nhật Bản tiến gần đến vòng 32 đội

Đội tuyển Nhật Bản đã tiến một bước dài đến vòng loại trực tiếp World Cup 2026 với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tunisia ở bảng F tại sân vận động Monterrey (Canada), cũng chấm dứt hành trình của đối thủ tại giải đấu.

Daichi Kamada khởi đầu cho một trong những màn trình diễn hay nhất của Nhật Bản tại World Cup.

Đây là trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup nam, tính từ các trận đấu khai mạc giải đấu ở Montevideo năm 1930, và đội tuyển Nhật Bản đã đánh dấu cột mốc này bằng một màn trình diễn đầy năng lượng, kiểm soát và khả năng dứt điểm sắc bén. Tiền vệ Daichi Kamada, người ghi bàn thắng muộn trong trận hòa 2-2 với Hà Lan, đã nhanh chóng tạo lợi thế với pha lập công ngay ở phút thứ 4 của trận đấu.

Chúng ta đã chứng kiến ​​điều này vô số lần trước đây: một số cầu thủ dường như chỉ thể hiện phong độ tốt nhất ở đấu trường quốc tế, và Kamada đang chứng minh mình là một trong số đó. Tiền vệ của Crystal Palace không ghi được bàn thắng nào trong suốt mùa giải 2025-2026, nhưng anh đã ghi bàn trong 2 trận đấu liên tiếp tại World Cup, một lần nữa chứng minh khả năng tỏa sáng khi Nhật Bản cần anh nhất.

Pha phối hợp đó được thực hiện rất đẹp mắt, từ phải sang trái, trước khi Keito Nakamura tạt bóng thấp vào khu vực nguy hiểm, nơi Kamada có mặt để dứt điểm cận thành ghi bàn. Bàn thắng này cũng đi vào lịch sử với tư cách là bàn thắng nhanh nhất từng được ghi bởi một cầu thủ Nhật Bản tại World Cup. Xem lại kỹ hơn cho thấy có chút may mắn trong pha dứt điểm, nhưng như câu nói xưa, may mắn thường mỉm cười với những người dũng cảm.

Nhật Bản tiến một bước dài đến vòng loại trực tiếp với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tunisia.

Đối với đội bóng Bắc Phi, giải đấu nhanh chóng trở nên tồi tệ. Ngay cả việc thay đổi HLV cũng không thể vực dậy, và một thất bại nữa đã khẳng định việc họ bị loại sớm, khiến người hâm mộ tiếc nuối về những gì đáng lẽ đã có thể xảy ra. Tunisia đến World Cup với một trong những thành tích phòng ngự mạnh nhất vòng loại, chỉ để thủng lưới một lần trong 10 trận đấu, nhưng đấu trường quốc tế đã chứng tỏ là một thử thách khắc nghiệt hơn nhiều.

Mọi hy vọng về một sự phản công đã bị dập tắt hoàn toàn ở phút thứ 31. Ayase Ueda được tạo quá nhiều khoảng trống khi hàng phòng ngự Tunisia lùi về khu vực cấm địa của mình, cho phép tiền đạo của Feyenoord tiến lên trước khi tung cú sút tuyệt vời xuyên qua 2 chân của Montassar Talbi và đi vào góc xa khung thành.

Nhật Bản kiểm soát trận đấu trong hiệp 2, duy trì quyền kiểm soát bóng và giữ vững hàng phòng ngự để dập tắt mọi nỗ lực vùng lên của Tunisia. Bàn thắng thứ 3 đã tóm gọn khoảng cách giữa 2 đội. Tunisia bất cẩn để mất bóng ở khu vực giữa sân, Nhật Bản ngay lập tức chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Ngay trước giờ nghỉ giải lao để uống nước, Kamada đã trở thành người kiến ​​tạo. Tiền vệ này thực hiện một đường chuyền một chạm tuyệt vời quanh góc sân, xé toang hàng phòng ngự Tunisia, tạo điều kiện cho Junya Ito băng xuống đối mặt với khung thành trước khi cầu thủ chạy cánh này bình tĩnh dứt điểm hiểm hóc hạ gục Aymen Dahmen. Phút 83, Ueda đã dứt điểm thành công, đánh đầu tuyệt đẹp qua đầu Dahmen để hoàn thành cú đúp xứng đáng, và ấn định chiến thắng 4-0 cho Nhật Bản.

Với việc Tunisia đã bị loại, cuộc chiến giành 2 suất vào vòng tiếp theo sẽ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng của bảng F. Hà Lan được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước Tunisia trong trận đấu cuối cùng của họ, và trừ khi có bất ngờ lớn, Hà Lan sẽ đủ điều kiện để giành vé vào vòng 32 đội. Trong khi đó, Nhật Bản đang nắm giữ vị trí rất thuận lợi. Bốn điểm sau 2 trận đấu đồng nghĩa với việc đội tuyển Nhật Bản biết rằng một trận hòa với Thụy Điển (3 điểm) trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gần như chắc chắn sẽ đủ để đảm bảo suất đi tiếp.

LINH SƠN