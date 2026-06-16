Kai Havertz có thể đưa Đức trở lại?

Đã 12 năm kể ngày Mario Gotze ghi bàn ở Rio, bóng đá Đức chưa một lần được nếm vị chiến thắng ở vòng knock-out World Cup. Những thất bại ê chề ở Nga 2018 và Qatar 2022 đã phơi bày một sự thật đau lòng: nước Đức không còn một trung phong đẳng cấp thế giới kể từ khi Miroslav Klose giải nghệ.

Vậy mà ở trận ra quân trước Curacao, khi chiến thắng 7-1 được trải đều trên hàng công, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời đáp: Ai sẽ là người dẫn dắt hàng công Đức? Jamie Leweling – tiền vệ tấn công của Stuttgart – được trao chiếc áo số 9 chỉ với 5 lần khoác áo đội tuyển. Một sự lựa chọn… lạ lùng.

Nhưng câu trả lời có lẽ không phải là Leweling. Cũng không phải Deniz Undav, dù anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn. Người được cả nước Đức kỳ vọng lại là Kai Havertz – ngôi sao đang khoác áo số 7.

Trong trận đấu mà giới chuyên môn gọi là “thiếu thử thách”, Havertz đã ghi hai bàn, nhưng điều quan trọng hơn là cách anh chơi. Anh lùi sâu, kéo rộng, trở thành điểm tựa để các đồng đội xoay quanh. Anh không phải là mẫu “số 9” cắm rìm trong vòng cấm, mà là một trung phong ảo – thứ mà bóng đá hiện đại cần. Với 24 bàn sau 59 lần khoác áo đội tuyển, Havertz đang có một hiệu suất không hề tồi.

Và Thomas Müller – người từng là biểu tượng của thế hệ vô địch 2014 – đã lên tiếng. “Kai Havertz là trụ cột của đội bóng này. Cậu ấy được xác định là số 9. Nếu có thể, cậu ấy nên chơi từng phút. Đặc biệt trước những đội bóng lớn, cậu ấy còn quan trọng hơn. Nếu Kai không thể chạy nữa, lúc đó hãy thay người”, Müller nói với tờ Independent.

Đó là một sự bảo chứng đầy quyền lực từ người đã chứng kiến mọi đỉnh cao của bóng đá Đức. Và đó cũng là lời nhắn gửi đến Julian Nagelsmann: đừng mạo hiểm xáo trộn.

Tất nhiên, một chiến thắng 7-1 trước đội bóng nhỏ nhất World Cup chưa nói lên điều gì. Hàng thủ Đức vẫn phải đối mặt với những câu hỏi khi phải đụng độ những chân sút đẳng cấp hơn. Sự có mặt của Manuel Neuer ở tuổi 40 cũng cho thấy khoảng trống mà thế hệ kế cận chưa thể lấp đầy. Và Joshua Kimmich – người đội trưởng – lại bị đẩy sang cánh phải, nơi anh hầu như… mất hút.

Nhưng không thể phủ nhận rằng chiến thắng này đã thổi một luồng sinh khí mới. Nagelsmann thừa nhận: “Chúng tôi cần một chiến thắng thuyết phục, và sự tự tin từ nó. Điều quan trọng là phải cho người dân Đức thấy chúng tôi có thể thể hiện tốt như thế nào”.

Các CĐV Đức trên khán đài đã hát vang: “The train has no brakes” (Chuyến tàu không có phanh). HLV trưởng cũng muốn điều đó: tiếp tục tiến lên, không dừng lại.

Đường ray phía trước là những thử thách thực sự. Bờ Biển Ngà và Ecuador – những đối thủ mạnh hơn Curacao rất nhiều – sẽ là bài kiểm tra thực sự cho “chuyến tàu” của Nagelsmann. Nhưng như The Independent nhận định: “Nếu Havertz có thể là chân sút ghi bàn, nước Đức sẽ sớm trở lại thành mối đe dọa ở vòng knock-out”.

LONG KHANG