Juventus sa thải Igor Tudor sau 7 tháng dẫn dắt

Juventus đang sa sút đã ra quyết định sa thải HLV Igor Tudor vào thứ Hai, sau 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường và chuỗi 8 trận không biết thắng - Lão phu nhân đã không thắng kể từ ngày 13-9.

Juve ra thông báo này một ngày sau trận thua mới nhất của đội, trận thua 0-1 trước Lazio - trận thứ 4 liên tiếp họ không ghi được bàn thắng nào. Thất bại đó khiến Juve tụt xuống vị trí thứ 8 tại Serie A, kém 6 điểm so với 2 đội đầu bảng Napoli và Roma, và kém 3 điểm so với đội đứng thứ 4 là Inter Milan. Juve cũng chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận đấu tại vòng bảng phân hạng Champions League.

“Juventus thông báo rằng hôm nay đã miễn nhiệm Igor Tudor khỏi vị trí HLV trưởng đội một nam, cùng với ban huấn luyện của ông gồm Ivan Javorcic, Tomislav Rogic và Riccardo Ragnacci”, đội bóng Serie A cho biết trong một thông báo ngắn gọn. “CLB xin cảm ơn Igor Tudor và toàn thể nhân viên vì sự chuyên nghiệp và tận tâm của họ trong vài tháng qua, đồng thời chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất cho sự nghiệp tương lai”. Trong tuyên bố, Juve cho biết HLV đội trẻ Massimo Brambilla sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng, bao gồm cả trận đấu trên sân nhà gặp Udinese vào thứ Tư.

Theo thông tin vào lúc này, Luciano Spalletti nổi lên là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng Juve. Football Italia cho biết, các cuộc đàm phán với nhà cầm quân vừa mất việc tại đội tuyển Italy hồi tháng 6 đã bắt đầu. Trong khi đó, Roberto Mancini hay cựu HLV Barcelona, Xavi cũng có tên trong danh sách dự phòng...

Tudor được bổ nhiệm vào tháng 3 để thay thế Thiago Motta đã bị sa thải, ban đầu được ký hợp đồng đến hết mùa giải - bao gồm cả Club World Cup tại Mỹ hồi tháng 7. Vào tháng 6, nhà cầm quân 47 tuổi này đã được xác nhận sẽ tiếp tục tại vị đến năm 2027 sau khi dẫn dắt Juve về đích ở vị trí thứ 4 và giành suất dự Champions League cuối cùng, với 5 trận thắng sau 9 vòng đấu cuối tại Serie A.

Tudor, một cựu trung vệ tài năng người Croatia, đã chơi cho Juventus gần một thập kỷ từ 1998-2007, và từng là trợ lý HLV cho Andrea Pirlo tại Juventus trong mùa giải 2020-2021. Pirlo và Tudor đã bị sa thải vào cuối mùa giải.

LINH SƠN