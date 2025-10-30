Juventus đã biết thắng sau khi sa thải HLV Tudor

Việc HLV Igor Tudor bị sa thải tại Juventus đã mang lại kết quả ngay lập tức. Bianconeri đã đánh bại Udinese với tỷ số 3-1 tại Serie A vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng kéo dài từ giữa tháng 9.

Juventus đánh bại Udinese với tỷ số 3-1 ngay sau khi sa thải HLV Igor Tudor.

Tudor bị sa thải vào thứ Hai sau 3 trận thua liên tiếp, và HLV tạm quyền Massimo Brambilla đã dẫn dắt đội bóng trong trận đấu với Udinese. Dusan Vlahovic mở tỷ số cho Juventus bằng một quả phạt đền ngay từ phút thứ 5. Sau khi Nicolo Zaniolo cân bằng tỷ số cho đội khách ở phút bù giờ của hiệp 1, hậu vệ Federico Gatti đã đánh đầu ghi bàn thắng quan trọng ở phút 67, trước khi Kenan Yildiz ấn định chiến thắng bằng một quả phạt đền ở phút 90+6. Chiến thắng này đã đưa Juventus lên vị trí thứ 7, vẫn còn kém 6 điểm so với 2 đội đầu bảng là Napoli và AS Roma.

Dự kiến, Juve sẽ bổ nhiệm Luciano Spalletti - cựu HLV của Napoli và đội tuyển Italy - vào thứ Năm. “Spalletti là một HLV tuyệt vời, giàu kinh nghiệm và có phong cách bóng đá hiện đại”, cố vấn Giorgio Chiellini của Juve phát biểu trước khi trận đấu bắt đầu, rồi nói thêm: “Chúng tôi phải chờ đợi, vì vẫn chưa có chữ ký nào cả”.

Ở các diễn biến khác. AS Roma san bằng điểm số 21 điểm với đội đầu bảng Napoli sau chiến thắng 2-1 trước Parma. Tại sân vận động Olimpico, đội hình của Gian Piero Gasperini cuối cùng đã cho thấy sức mạnh tấn công vốn đã thiếu vắng dưới thời vị nhà cầm quân thiên về tấn công này. Trung vệ Mario Hermoso đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Roma bằng một cú đánh đầu từ quả phạt góc. Sau đó, trung phong Artem Dovbyk nhân đôi cách biệt. Roma cũng đã bị VAR bác bỏ một bàn thắng tiềm năng của Matias Soule, trong khi Leon Bailey bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng khi anh sút trượt ở cự ly gần, và cú đánh đầu ngoạn mục của Paulo Dybala đã bị cản phá bằng đầu ngón tay... Alessandro Circati ghi bàn an ủi cho Parma chỉ 4 phút trước khi hết giờ.

AS Roma cân bằng 21 điểm với đội đầu bảng Napoli sau chiến thắng 2-1 trước Parma.

Inter Milan đã đánh bại Fiorentina với tỷ số 3-0 để vươn lên vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng 3 điểm. Tại San Siro, cả 3 bàn thắng đều đến trong hiệp 2. Hakan Calhanoglu đã ghi bàn bằng một cú sút xa khiến thủ môn David de Gea của Fiorentina bất ngờ. Peter Sucic nhân đôi cách biệt cho Inter bằng một pha rê bóng khéo léo vượt qua 4 hậu vệ trước khi ghi bàn. Sau đó, Calhanoglu ghi thêm một bàn nữa khi thực hiện thành công một quả phạt đền.

Ngoài ra, Como đã đánh bại Hellas Verona với tỷ số 3-1 nhờ các bàn thắng của Tasos Douvikas, Stefan Posch và Mergim Vojvoda, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Federico Bonazzoli ghi 2 bàn cho Cremonese, giúp đội bóng mới thăng hạng giành chiến thắng 2-0 trước Genoa, qua đó vươn lên vị trí thứ 8. Bologna và Torino hòa 0-0.

LINH SƠN