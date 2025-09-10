Jude Bellingham trở lại tập luyện sau phẫu thuật

Jude Bellingham trở lại tập luyện cùng Real Madrid lần đầu tiên kể từ sau ca phẫu thuật vai.

Ngôi sao 22 tuổi người Anh đã phẫu thuật vai trái vào ngày 16-7, ngay sau khi Real Madrid sớm dừng bước ở FIFA Club World Cup - để điều trị chấn thương trật khớp dai dẳng đã hành hạ anh. Tiền vệ này lần đầu bị trật khớp vai trong trận đấu với Rayo Vallecano vào tháng 11-2023, và đã quyết định tự điều trị chấn thương kể từ đó, cho đến ca phẫu thuật vào mùa hè năm nay. Phát biểu tại Mỹ, Bellingham cho biết anh “chán ngấy” việc phải đeo đai bảo vệ vai, nói rằng ca phẫu thuật đã “được lên kế hoạch từ lâu”.

ESPN đưa tin tuyển thủ Anh sẽ phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 12 tuần, chỉ có thể trở lại thi đấu cho Real Madrid vào đầu tháng 10. Nhưng tình trạng chấn thương của Bellingham có vẻ đang tiến triển rất tốt, giúp anh bình phục nhanh hơn dự kiến. Các bức ảnh và video được CLB đăng tải trên trang web và mạng xã hội hôm thứ Ba cho thấy Bellingham đã tham gia một số bài tập cùng đội. Bellingham cũng chia sẻ một bức ảnh chụp anh đang tập luyện trên Instagram, với dòng chú thích: “8 tuần... Trở lại sân cỏ cùng những người anh em của tôi!”.

Bellingham đã là cầu thủ chủ chốt của Madrid kể từ khi gia nhập vào mùa hè năm 2023 từ Borussia Dortmund. Anh đã ghi 19 bàn sau 28 lần ra sân tại La Liga trong mùa giải đầu tiên, và sau đó là 9 bàn sau 31 trận đấu tại mùa trước. Dưới thời HLV Xabi Alonso, anh đã đá chính cả sáu trận đấu của Real Madrid tại Club World Cup, khẳng định là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng nhất của đội.

Dù không có Bellingham, Real Madrid vẫn đang khởi đầu mùa giải rất ấn tượng - đánh bại Osasuna, Real Oviedo và Real Mallorca để cùng Athletic Bilbao là 2 đội vẫn còn toàn thắng. Nhưng Real Madrid đang dẫn đầu La Liga nhờ hơn về hiệu số. Họ sẽ làm khách trên sân của Real Sociedad vào thứ Bảy, trước khi tiếp đón Espanyol và Levante, sau đó là trận derby với Atletico Madrid vào ngày 27-9.

THANH TUẤN