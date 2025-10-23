Jude Bellingham thở phào nhẹ nhõm sau bàn thắng đầu tiên

Ngôi sao Jude Bellingham đã chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng của mình ở mùa giải này bằng pha lập công duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Juventus vào thứ Tư, giúp Real Madrid duy trì thành tích toàn thắng tại Champions League và cũng tạo động lực lớn trước màn tiếp đón Barcelona trong trận El Clasico tại La Liga vào Chủ nhật.

Jude Bellingham chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng giúp Real Madrid thắng Juventus 1-0.

Bellingham đã ghi bàn ở phút 57 tại sân vận động Santiago Bernabeu, qua đó mang về chiến thắng thứ 3 cho Madrid sau 3 trận đấu tại vòng bảng Champions League. Ngôi sao người Anh đã bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải sau khi trải qua ca phẫu thuật vai hồi mùa hè. Anh ấy thi đấu cho đến khi vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với Espanyol tại La Liga vào tháng 9. Tuyển thủ Anh mới có lần ra sân thứ 7 trong mùa giải vào thứ Tư.

“Cảm giác thật tuyệt vời, đã lâu rồi tôi mới lại ghi bàn, tôi đã có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi và mơ về khoảnh khắc đó, trở lại Champions League và đối đầu với một đội bóng lớn”, Bellingham chia sẻ với CBS. “Ghi bàn thắng quyết định, ngay trên sân nhà, thật không thể tin được. Tôi cảm thấy rất thoải mái, thực sự tốt. Chơi tốt là điều quan trọng, và ghi bàn thắng quyết định giúp ích rất nhiều cho đội bóng”.

Bellingham đã chơi xuất sắc trong mùa giải đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu, ghi 19 bàn tại La Liga, nhưng gặp khó khăn hơn ở mùa giải 2024-2025 khi Real Madrid kết thúc mùa giải mà không có danh hiệu lớn nào. “Tôi không nghĩ năm ngoái là một thảm họa”, Bellingham nói. “Dù tôi vẫn ghi 15 bàn thắng và có 14 pha kiến ​​tạo, nhưng tôi biết cảm giác chung là tệ hơn. Nhưng tôi là một phần của điều đó, chúng tôi đã chơi không tốt như một năm trước đó. Vẫn có những khoảnh khắc tốt, nhưng không phải đẳng cấp tôi muốn chơi, không phải đẳng cấp như năm đầu tiên. Giờ tôi đã phẫu thuật vai, một HLV mới, Xabi Alonso mang đến đúng như cách chúng tôi muốn chơi. Bạn phải học hỏi từ điều đó”.

HLV Xabi Alonso hài lòng khi Bellingham tìm lại phong độ trước trận El Clasico đầu tiên của mùa giải.

HLV Xabi Alonso của Real Madrid cũng hài lòng khi chứng kiến Bellingham tìm lại phong độ trước trận El Clasico đầu tiên của mùa giải. “Tôi rất mừng cho Jude. Sau chấn thương, cậu ấy cần một trận đấu tốt. Không tính đến bàn thắng, Jude đã có một trận đấu rất toàn diện. Thật khó khăn, không có nhiều khoảng trống, Juve đã lùi sâu. Tôi thích trận đấu của Jude trước Getafe và tôi rất thích trận đấu của cậu ấy hôm nay, và cậu ấy cũng đã ghi một bàn thắng. Jude rất quyết liệt, giành được nhiều bóng, xâm nhập vào các vị trí trong vòng cấm… Cậu ấy là một cầu thủ có thể bao quát sân, rất đa năng. Jude có những phẩm chất khác nhau, và cậu ấy biết cách xâm nhập vòng cấm, đó là lý do tại sao cậu ấy là một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế giới”.

Trong khi thủ thành Thibaut Courtois - người vừa chơi trận đấu thứ 300 cho Real Madrid, đã có nhiều pha cứu thua giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới - nói về Bellingham: “Cậu ấy bắt đầu chơi với phong độ tốt nhất trở lại. Cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời”.

Real Madrid bước vào trận El Clasico với tư cách đội dẫn đầu, với 2 điểm nhiều hơn Barcelona sau 9 trận đã đấu. Tuy nhiên, họ có thể vắng trung vệ Raul Asencio sau khi anh phải rời sân vì chấn thương cơ vào cuối hiệp 2 trận thắng Juventus.

THANH TUẤN