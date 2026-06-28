Jordan vs Argentina 1-3: Lo Celso, Lautaro Martinez, Messi lần lượt tỏa sáng, Argentina nhất bảng, giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026

⚽ Phút 19, từ pha đá phạt Lo Celso mở tỷ số cho Argentina bằng siêu phẩm sút phạt hạ thủ môn Abulaila:

⚽Phút 31, tiền đạo Lautaro Martinez tận dụng thời cơ, lập công trên chấm phạt đền:

⚽Phút 55, đón bóng từ cánh phải của đồng đội, Haddad căng ngang và Al-Taamari dứt điểm tung lưới Argentina. Rút ngắn tỷ số 1-2 cho Jordan.

⚽Phút 80, ngôi sao Messi vẽ siêu phẩm trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Abulaila. Nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina:

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⚽ Bàn thắng:

Jordan: Al-Taamari 55'

Argentina: Lo Celso 19', Lautaro Martinez 31' (pen), Messi 80'

MINH BẢO (tổng hợp)