WORLD CUP 2026

Jordan vs Argentina 1-3: Lo Celso, Lautaro Martinez, Messi lần lượt tỏa sáng, Argentina nhất bảng, giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026

⚽ Phút 19, từ pha đá phạt Lo Celso mở tỷ số cho Argentina bằng siêu phẩm sút phạt hạ thủ môn Abulaila:

⚽Phút 31, tiền đạo Lautaro Martinez tận dụng thời cơ, lập công trên chấm phạt đền:

⚽Phút 55, đón bóng từ cánh phải của đồng đội, Haddad căng ngang và Al-Taamari dứt điểm tung lưới Argentina. Rút ngắn tỷ số 1-2 cho Jordan.

⚽Phút 80, ngôi sao Messi vẽ siêu phẩm trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Abulaila. Nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina:

Video này được cung cấp và lưu trữ từ máy chủ của bên thứ 3 (VTV). Chúng tôi không lưu trữ hoặc tải lên tài liệu này.

Bàn thắng:

Jordan: Al-Taamari 55'

Argentina: Lo Celso 19', Lautaro Martinez 31' (pen), Messi 80'

Group J.jpg
image_a428d189.png
MINH BẢO (tổng hợp)

Từ khóa

World Cup World Cup 2026 Ghi bàn kiến tạo Đội hình thi đấu Đội hình xuất phát Jordan Abulaila Abudahab Nasib Al Arab Haddad Al-Rashdan Al-Rawabdeh Abu Taha Fakhoury Ali Azaizeh Olwan Argentina E. Martinez Senesi Otamendi Tagliafico Lo Celso Paredes Palacios Paz Simeone Alvarez L. Martinez pen chấm penalty penalty

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn