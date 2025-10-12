Joan Garcia ám chỉ sẽ không sẵn sàng cho trận El Clasico

Thủ môn số 1 của Barcelona, Joan Garcia dường như đã xác nhận anh sẽ không kịp trở lại thi đấu cho trận El Clasico đầu tiên của mùa giải La Liga, đối đầu Real Madrid tại Santiago Bernabeu vào ngày 26-10.

Thủ môn Joan Garcia dường như đã xác nhận không kịp trở lại ở trận El Clasico ngày 26-10.

Thủ môn người Tây Ban Nha hiện đang hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối, sau khi được Barcelona xác nhận khả năng nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần, nhưng vẫn có hy vọng anh có thể kịp trở lại để đối đầu với Los Blancos. Tuy nhiên, Garcia mới đây chia sẻ về tình hình hiện tại của mình khi anh được phát hiện cùng đồng đội Eric Garcia xem đội bóng rổ của Barcelona thi đấu. Cựu cầu thủ của Espanyol nói với Movistar rằng quá trình hồi phục của anh “đang diễn ra rất tốt” và anh “còn khoảng một tháng nữa” là có thể sẵn sàng thi đấu.

Tin tức này đồng nghĩa với việc Wojciech Szczesny nhiều khả năng sẽ đối đầu với Real Madrid. Dù tuyển thủ Ba Lan đã thừa nhận hồi đầu tuần rằng anh không trông chờ vào việc thi đấu, và hy vọng Garcia sẽ trở lại. “Tôi chân thành chúc cậu ấy mau chóng bình phục. Và bản thân tôi cũng không trông chờ vào việc được thi đấu ở El Clasico”, Szczesny nói với SportoweFatky.

HLV Hansi Flick đang trong trạng thái lo lắng sau liên tiếp nhận thông tin chấn thương thời gian gần đây. Tiền vệ Dani Olmo bị chấn thương bắp chân và vừa rút khỏi đội hình tuyển Tây Ban Nha, hiện đối mặt nguy cơ nghỉ 3 tuần. Trước kỳ nghỉ quốc tế này, các ngôi sao chạy cánh Lamine Yamal và Raphinha đều không thể thi đấu. Tiền vệ Gavi phải nghỉ 5 tháng, trong khi Fermin Lopez cũng đang chạy đua để hồi phục.

Sau kỳ nghỉ quốc tế, Barca sẽ có một loạt trận đấu căng thẳng khi tiếp đón Girona (La Liga) và Olympiacos (Champions League), đặc biệt là chuyến hành quân đến Real Madrid chơi trận El Clasico đầu tiên của mùa giải vào ngày 26-10…

HLV Hansi Flick nhận được cảnh báo rằng Barcelona của ông đã bị các đối thủ “bắt bài”.

Mới đây, HLV Flick cũng nhận được cảnh báo rằng đội bóng của ông đã bị các đối thủ “bắt bài”, sau khi nhà vô địch Tây Ban Nha thua trận liên tiếp trước Paris Saint-Germain và Sevilla gần đây. Những thất bại này đã khiến hàng công nổi tiếng của Flick bị soi xét kỹ lưỡng, và giờ đây cựu HLV trưởng của Las Palmas và là người gốc Barcelona, ​​Manolo Marquez chia sẻ với Sport: “Tôi rất thích xem bóng đá của họ. Tôi rất thích xem Barca. Nếu phải nói một điểm trừ, thì đó là giờ đây, với quá nhiều thông tin, quá nhiều video và quá nhiều thứ mà tôi không biết là gì, các đội bóng đối thủ đang dần quen với điều đó. Mọi người nói ‘không, vì Inigo Martinez đã ra đi’. Nhưng tôi không nghĩ vấn đề nằm ở việc Inigo Martinez ra đi, mà là vấn đề của các đội bóng. Với hàng phòng ngự dâng cao, họ tạo điều kiện rất tốt cho bạn...”.

Tuy nhiên, Marquez tin rằng Flick có thể đưa đội bóng trở lại đúng hướng, mặc dù ông cho rằng Barca có nhiều cơ hội vô địch La Liga hơn là các giải đấu cúp. “Tôi nghĩ Flick phải xoay chuyển tình thế, và tôi nghĩ ông ấy sẽ làm được, nếu muốn có kết quả tốt”, ông nói thêm. “Tôi coi đây là một đội bóng chiến thắng các giải đấu dài hạn hơn là các trận đấu cúp và Champions League…”.

THANH TUẤN