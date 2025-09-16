Jamie Vardy ra mắt nhưng Cremonese đứt mạch toàn thắng

Tiền đạo kỳ cựu người Anh, Jamie Vardy không thể ghi bàn trong trận ra mắt Serie A để ngăn chặn trận hòa không bàn thắng đầu tiên xảy ra trong màn đối đầu giữa Cremonese và Verona sau gần 40 năm vào thứ Hai.

Jamie Vardy không thể ghi bàn trong trận ra mắt Serie A và Cremonese hoà 0-0 tại Verona.

Vardy, một trong những cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất của Anh trong thập niên qua, đã ký hợp đồng với Cremonese vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Chân sút 38 tuổi vào sân từ ghế dự bị để thay thế Federico Bonazzoli ở phút 58. Nhưng không có khởi đầu nào là câu chuyện cổ tích cho nhà vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup. Thay vào đó, hầu hết các cơ hội đều đến từ phía bên kia khi Verona nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà kể từ ngày 23-2.

Giovane bỏ lỡ một loạt cơ hội, và Gift Orban cũng phung phí cơ hội trong một trận đấu đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Cremonese ở mùa giải này. Điểm số đã đưa Cremonese lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi Verona đứng thứ 16 với 2 điểm sau 3 trận.

Cuối ngày thứ Hai, Genoa ghi bàn trong thời gian bù giờ để giành một điểm trong trận hòa 1-1 trước Como. Nico Paz được vinh danh là ngôi sao đang lên của Serie A tháng 8, và cầu thủ 21 tuổi người Argentina đã chứng minh điều đó chỉ sau 13 phút khi anh mở tỷ số cho Como bằng một cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. HLV Cesc Fabregas của Como dường như chắc chắn sẽ bảo toàn thành tích toàn thắng trước người đồng đội cũ tại Arsenal, Patrick Vieira kể từ khi cả hai cùng ngồi vào khu vực chỉ đạo. Tuy nhiên, Jacobo Ramon của Como đã bị đuổi khỏi sân ở phút 88, điều cũng thúc đẩy đội khách mạo hiểm hơn trong tấn công. Phút 90+2, Caleb Ekuban đã ghi bàn sau một pha tranh chấp quyết liệt trước khung thành, mang về cho Genoa một điểm số rất cần thiết.

Điểm số này khiến Genoa không thắng sau ba trận, nhưng kết quả đã giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng lên vị trí thứ 15 với 2 điểm. Trong khi đó, để vuột mất chiến thắng thứ 2 khiến Como chỉ xếp thứ 9 với 4 điểm.

PHI SƠN