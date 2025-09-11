Jamie Vardy đáp trả phóng viên về những lo ngại tuổi tác

Jamie Vardy được giới thiệu bởi CLB mới Cremonese tại Serie A vào thứ Tư.

Vardy tỏ ra ‘hung hăng’ khi một phóng viên hỏi liệu anh có đang chậm lại khi sắp bước sang tuổi 40 hay không. “Anh chắc hẳn là một trong những người nghi ngờ tôi, và tôi sẽ phải chứng minh anh sai”, Vardy đáp trả. “Nghe này, với tôi, tuổi tác chỉ là con số... Miễn là đôi chân tôi vẫn hoạt động bình thường và vẫn cảm thấy khỏe khoắn như trước, thì tôi sẽ tiếp tục. Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ chậm lại”.

Cremonese, đội bóng mới thăng hạng Serie A, đang phải đối mặt với thử thách trụ hạng ở giải đấu hàng đầu Italy. Vardy cho biết anh đã bị thuyết phục gia nhập CLB Italy sau một cuộc gọi Zoom dài với HLV Davide Nicola, người có kinh nghiệm giúp các đội bóng trụ hạng. “Chỉ cần nhìn vào mắt ông ấy và cảm thận những gì ông ấy mong muốn, điều đó thực sự đồng cảm với tôi và tôi nghĩ rằng với tư cách là một cầu thủ bóng đá, cảm giác được chào đón luôn tuyệt vời”, Vardy nói thêm. “Sau khi ngồi lại với huấn luyện viên và chủ sở hữu, nhiệm vụ chính là đảm bảo chúng tôi trụ hạng. Và thành thật mà nói, đó là những gì tôi đã trải qua khi còn ở Leicester”.

Vardy tất nhiên đã làm được nhiều hơn là chỉ giúp Leicester tránh xuống hạng, anh từng dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy bất ngờ vào năm 2016. Cựu tuyển thủ Anh nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp trong chiến dịch lịch sử của Bầy cáo… “Không bao giờ có chuyện ‘chúng ta sẽ làm điều này’. Tâm lý luôn luôn phải là ‘chúng ta cần phải trụ hạng’. Đó là điều quan trọng nhất”, Vardy nhấn mạnh. “Vì vậy, tất cả những gì bạn làm, bạn ra sân, bạn giành chiến thắng từng trận một. Bạn cống hiến hết mình, điều gì đến sẽ đến. Hồi đó, chúng tôi đã giành được khá nhiều chiến thắng, và những gì sau đó đã đi vào lịch sử. Đó mới là bóng đá”.

Jamie Vardy nóng lòng ‘đáp trả’ những người hoài nghi về vấn đề tuổi tác của anh đã sai.

Cremonese đã vượt qua kỳ vọng khi mở màn mùa giải với hai chiến thắng liên tiếp, gây sốc cho AC Milan tại San Siro và sau đó là chiến thắng kịch tính vào phút chót trước Sassuolo. “Bóng đá là trận đấu 11 đấu 11, và ai cũng có thể đánh bại bất kỳ ai”, Vardy chia sẻ. “Vì vậy, chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ nhất có thể trên sân tập để đảm bảo tất cả sẵn sàng cho mọi trận đấu sắp tới. Hãy xem sau từng trận một và chúng ta sẽ thấy điều đó đưa chúng tôi đến đâu”.

Sau 13 mùa giải tại Leicester, Vardy - 38 tuổi, đã ký hợp đồng một năm với Cremonese, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một mùa giải nữa. Anh sẽ khoác áo số 10, chiếc áo mà Gianluca Vialli từng mặc tại Cremonese, và có thể ra mắt tại Hellas Verona vào thứ Hai. Tiền đạo này tin rằng việc từng chơi dưới quyền các HLV người Italy như Claudio Ranieri và sau này là Enzo Maresca ở mùa giải 2023-2024, khi anh dù ở tuổi 36 vẫn ghi 20 bàn trên mọi đấu trường để giúp Leicester thăng hạng Ngoại hạng Anh, đã giúp chuẩn bị cho chiến thuật phòng ngự của Serie A. “Mọi người nói rằng tôi sẽ không thể thích nghi với Enzo, và tôi đã kết thúc mùa giải đó với 20 bàn thắng dưới thời ông ấy”, Vardy nói. “Bạn không bao giờ quá già để học hỏi”.

