Isak vui mừng được trở lại thi đấu sau lùm xùm chuyển nhượng

Tiền đạo Alexander Isak cho biết anh rất vui mừng được trở lại sân cỏ sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng kỷ lục sang Liverpool, khi tiền đạo này chơi những phút đầu tiên của mùa giải trong trận thua 0-2 của Thụy Điển trước Kosovo ở vòng loại World Cup 2026 vào hôm thứ Hai.

Alexander Isak đang khiến Thụy Điển gặp khó và cũng chưa sẵn sàng cho Liverpool.

Cầu thủ 25 tuổi đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 125 triệu bảng từ Newcastle sang Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, chấm dứt một chuỗi những lùm xùm chuyển nhượng kéo dài suốt mùa giải. “Thật tuyệt khi mọi thứ đã được giải quyết trước kỳ nghỉ tập huấn và tôi có thể tập trung trở lại thi đấu”, Isak chia sẻ với truyền thông Thụy Điển sau trận thua ở Pristina, nơi anh chỉ vào sân thay người vào cuối hiệp hai. “Đây là một tình huống khá mới mẻ đối với tôi, nhưng bạn luôn học hỏi và phát triển tinh thần bên ngoài sân cỏ”.

Isak đã nói rõ rằng anh muốn rời Newcastle ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng nên không tham gia bất kỳ trận đấu nào của CLB trong giai đoạn tiền mùa giải, hoặc mở màn giải Ngoại hạng Anh, đồng thời cáo buộc CLB đã thất hứa và lừa dối người hâm mộ. “Rõ ràng, không phải ai cũng có cái nhìn toàn diện, nhưng đó là chuyện của một ngày khác”, Isak nói. “Tôi không thể kiểm soát mọi thứ được nói ra hay viết ra. Nhưng tôi hạnh phúc vì giờ đã trở thành một cầu thủ của Liverpool”.

Alexander Isak đang khiến Thụy Điển gặp khó và cũng chưa sẵn sàng cho Liverpool.

Tuy nhiên, những vấn đề cá nhân của Isak có thể khiến đội tuyển quốc gia của mình phải trả cái giá rất đắt là không thể giành quyền tham dự World Cup 2026. Không có chân sút của lực của mình, đội tuyển Thuỵ Điển chia điểm 2-2 tại Slovenia, trước khi thua sốc Kosovo. Bản thân Isak sau khi vào sân ở phút 72 ở trận đấu hôm thứ Hai, chơi những phút đầu tiên sau hơn 100 ngày, điều gây chú ý duy nhất là nhận một chiếc thẻ vàng chưa đầy 10 phút sau khi vào sân. Thuỵ Điển với chỉ một điểm có được đang xếp áp chót trong bảng đấu 4 đội, kém ngôi đầu của Thuỵ Sĩ đến 5 điểm.

Tất nhiên, cũng thật khó kỳ vọng Isak ngay lập tức tại tạo tác động tại Liverpool trong vài ngày tới, khi Liverpool sẽ có lịch trình dày đặc. Trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, đội của HLV Arne Slot có chuyến làm khách trên sân Burnley (14-9). Tiếp theo là ba trận đấu trên sân nhà với Atletico Madrid (17-9) tại Champions League, trận derby Merseyside với Everton (20-9) và Southampton (23-9) tại vòng 3 Cúp Liên đoàn.

VIỆT TÙNG