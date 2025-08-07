Isak bị “cách ly” khỏi đội hình Newcastle

Newcastle được cho đã yêu cầu tiền đạo Alexander Isak không xuất hiện ở mọi nơi có các thành viên đội bóng tập trung, cho đến khi câu chuyện tương lai của anh được giải quyết.

HLV Eddie Howe rõ ràng rất khó chịu vì tình trạng của chân sút chủ lực Alexander Isak.

Ngôi sao 25 tuổi người Thụy Điển không đi cùng các đồng đội trong chuyến du đấu trước mùa giải tới Singapore và Hàn Quốc, lý do được cho là do chấn thương đùi nhẹ. Tuy nhiên, truyền thông Anh tin rằng đây là cách Newcastle giữ yên nội bộ trong bối cảnh Isak đang trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của Liverpool. Tiền đạo này được cho cũng đã đề đạt mong muốn ra đi để gia nhập đội ngũ của nhà vô địch Anh. Ngoài ra, anh cũng có những phản ứng không mấy tích cực, đặc biệt là bay đến Tây Ban Nha để tập luyện tại CLB cũ Real Sociedad trong thời gian đội không có mặt tại Anh.

Cuối tuần vừa qua, Liverpool đưa ra lời đề nghị đầu tiên trị giá 110 triệu bảng, cộng với các khoản phụ phí. Tuy nhiên, theo Sky Sports News, tổng giá trị đề nghị không đạt 120 triệu bảng, và tất nhiên Newcastle đã nhanh chóng từ chối. Chích chòe có thể chấp nhận mất ngôi sao nhưng họ muốn nhận lại không dưới 150 triệu bảng. Một nguồn tin cũng cho biết, nhà vô địch Anh hiện không có kế hoạch gửi lời đề nghị thứ 2.

Isak cũng đã trở lại Tyneside vào cuối tuần qua để hội quân khi đội hình của HLV Eddie Howe trở lại Anh sau chuyến du đấu. Nhưng hãng thông tấn PA đưa tin, Newcastle yêu cầu anh không xuất hiện tại trung tâm huấn luyện cho đến khi tất cả các thành viên còn lại của đội đã ra về. Điều này được chứng minh vào sáng thứ Tư, khi các cầu thủ trở lại sân tập sau 2 ngày nghỉ, và gia đình của họ được mời đến cùng sau buổi tập, thì Isak được phát hiện chỉ đến sân tập vào khoảng 3 giờ 50 chiều.

Isak đã ghi 23 bàn sau 34 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa trước - chỉ kém thành tích 29 bàn của Mohamed Salah trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng - giúp Newcastle giành quyền tham dự Champions League. Bàn thắng quyết định của Isak vào lưới Liverpool trong trận chung kết Cúp Liên đoàn hồi tháng 3 đã mang về danh hiệu quốc nội đầu tiên cho Newcastle sau 70 năm. Rõ ràng, HLV Howe không thể chấp nhận việc mất đi chân sút chủ lực trong khi chưa thể tìm ra người thay thế. Newcastle đang nỗ lực theo đuổi tiền đạo tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig, nhưng khi đối thủ của họ là Man.United thì khả năng thành công hoàn toàn không chắc chắn.

LINH SƠN