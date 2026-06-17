Iraq - Na Uy 1-4: Chào World Cup, Haaland đã đến đây

Năm 1998, Na Uy lần cuối cùng dự World Cup. Erling Haaland sinh năm 2000 — tức là anh chưa ra đời khi đất nước mình tham dự giải đấu đó lần cuối. Hai mươi tám năm sau, tại Gillette Stadium ở Foxborough ngoại ô Boston, người đàn ông 25 tuổi đó bước ra sân lần đầu tiên tại World Cup và làm những gì anh vẫn làm ở bất kỳ đấu trường nào: ghi bàn.

Bảng I | Gillette Stadium, Foxborough, Boston Bàn thắng: Haaland (29', 45+2'), Ostigard (76'), Hussein (OG 90+4') — Hussein (37')

Hai bàn. Một kiến tạo. Na Uy thắng 4-1. Và câu hỏi "Haaland có thể làm gì tại World Cup?" — câu hỏi đã treo lơ lửng suốt nhiều năm khi Na Uy liên tục vắng mặt ở sân chơi lớn nhất — đã có câu trả lời ban đầu.

Na Uy thống trị kiểm soát bóng từ sớm, nhưng Iraq — lần đầu dự World Cup kể từ năm 1986, tức 40 năm vắng mặt — không đến Foxborough để đứng nhìn. Thống kê cú sút sau trận nói lên điều đó: Na Uy 13, Iraq 11 — một tỷ lệ mà không ai dự đoán trước khi bóng lăn.

Sau hơn 20 phút bị hàng thủ Iraq kìm kẹp, Haaland đã lên tiếng đúng lúc. Phút 29, từ đường chuyền dọn cỗ của David Moller Wolfe, Haaland đệm bóng cận thành mở tỉ số. Đây là bàn thắng thứ 56 của Haaland trong màu áo đội tuyển — và bàn thắng World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhưng Iraq phản ứng ngay lập tức. Phút 37, một đường tạt bóng chính xác tìm đến Aymen Hussein, tiền đạo Iraq bật cao đánh đầu mạnh vào lưới Orjan Nyland — bàn gỡ hòa xứng đáng cho những gì Iraq đã thể hiện. Sân Foxborough vỡ ra với những tiếng hò reo của cộng đồng người Iraq đến từ khắp nước Mỹ.

Tuy nhiên, niềm vui của Iraq không kéo dài được lâu. Chỉ 4 phút sau, thủ môn Jalal Hassan mắc sai lầm với đường chuyền về thiếu lực, tạo điều kiện cho Haaland ập vào cướp bóng và ghi bàn thắng thứ hai, tái lập lợi thế dẫn bàn cho Na Uy trước giờ nghỉ giải lao. Đây là mẫu bàn thắng Haaland ghi hàng chục lần mỗi mùa ở Premier League — và nó hoạt động chính xác theo cách tương tự tại World Cup.

Tất cả đã được lập trình , ai cũng biết trước, chỉ có điều Iraq không có đủ “phần mềm” để ngăn chặn. Và thế là trận đấu xem như đã được định đoạt dù Iraq bước ra hiệp hai với cùng tinh thần không bỏ cuộc. Phút 76, Ostigard đánh đầu từ pha phạt góc của nhạc trưởng Odegaard để nâng tỷ số lên 3-1, đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Iraq. Phút 90+4, Hussein phản lưới nhà hoàn tất chiến thắng 4-1 cho Na Uy.

Tờ Guardian bình luận: “Haaland đã có màn ra mắt World Cup như mơ. Cú đúp của anh giúp Na Uy đánh bại Iraq và thể hiện tham vọng của một ứng cử viên nặng ký”. Đây là lần trở lại World Cup đầu tiên của Na Uy kể từ năm 1998. Trong suốt 28 năm vắng mặt đó, không ai biết Na Uy có thể làm gì ở sân chơi này. Đêm ở Boston, câu hỏi đó bắt đầu có câu trả lời. Với Haaland, họ có quyền mơ mộng.

Về phía Iraq, dù thua trận nhưng họ đã có một màn trình diễn đáng khen ngợi. Tuy nhiên, trong một bảng đấu chỉ có Pháp là vượt trội, thì HLV Graham Arnold và các học trò sẽ tiếp tục nỗ lực để cạnh tranh một suất vào vòng knock-out.

HỒ VIỆT