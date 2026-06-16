WORLD CUP 2026

Iran vs New Zealand 2-2: Wood nhịp nhàng, Henry Just tỏa sáng cú đúp, Rezaeian, Mohebi ngược dòng chia điểm kịch tính

Phút thứ 7, tiền đạo cao to Chris Wood làm tường che chắn, tạo cơ hội cho Henry Just sút tung lưới Iran mở tỷ số 1-0:

Phút 32, Moghanlou che bóng giúp để Rezaeian dứt điểm cận thành hạ thủ thành Crocombe, qua đó gỡ hòa 1-1 cho Iran:

Phút 55, Just phối hợp nhịp nhàng cùng Wood và bất ngờ tung cú sút chính xác cận thành. Một lần nữa New Zealand vươn lên dẫn trước 2-1:

Phút 64, Rezaeian tạt bóng khéo léo, Mohammad Mohebi đánh đầu hiểm hóc hạ thủ môn Crocombe, gỡ hòa 2-2 cho Iran:

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Bàn thắng:

Iran: Rezaeian 32', Mohebi 64'

New Zealand: Just 7', 54'

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HẢI LINH (tổng hợp)

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