Iran vs New Zealand 2-2: Wood nhịp nhàng, Henry Just tỏa sáng cú đúp, Rezaeian, Mohebi ngược dòng chia điểm kịch tính

⚽Phút thứ 7, tiền đạo cao to Chris Wood làm tường che chắn, tạo cơ hội cho Henry Just sút tung lưới Iran mở tỷ số 1-0:

⚽Phút 32, Moghanlou che bóng giúp để Rezaeian dứt điểm cận thành hạ thủ thành Crocombe, qua đó gỡ hòa 1-1 cho Iran:

⚽Phút 55, Just phối hợp nhịp nhàng cùng Wood và bất ngờ tung cú sút chính xác cận thành. Một lần nữa New Zealand vươn lên dẫn trước 2-1:

⚽Phút 64, Rezaeian tạt bóng khéo léo, Mohammad Mohebi đánh đầu hiểm hóc hạ thủ môn Crocombe, gỡ hòa 2-2 cho Iran:

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⚽ Bàn thắng:

Iran: Rezaeian 32', Mohebi 64'

New Zealand: Just 7', 54'

HẢI LINH (tổng hợp)