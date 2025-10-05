Inter Milan chia sẻ ngôi đầu sau khi đánh bại Cremonese

Tiền đạo Lautaro Martinez đã lọt vào tốp 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Inter Milan với bàn thắng mở tỷ số cho chiến thắng 4-1 của Nerazzurri trước Cremonese, một đội bóng bất bại trước đó tại Serie A.

Lautaro Martinez và Bonny giúp Inter Milan thắng 4-1 trước Cremonese.

Chỉ 6 phút sau khi trận đấu diễn ra tại San Siro, Lautaro đã có một pha chạm bóng hoàn hảo để kết thúc một pha phản công. Bàn thắng của Lautaro bắt đầu khi Nicolo Barella cướp bóng từ cầu thủ Cremonese và chuyền cho Ange-Yoan Bonny bên cánh trái. Bonny, người thay thế Marcus Thuram bị chấn thương, sau đó tạt bóng cho Lautaro ghi bàn. Với 158 bàn thắng trên mọi đấu trường, Lautaro đã vươn lên ngang bằng với Luigi Cevenini trong danh sách ghi bàn cho Inter Milan - chỉ sau Giuseppe Meazza (284 bàn), Alessandro Altobelli (209), Roberto Boninsegna (171) và Sandro Mazzola (161).

Bonny đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Federico Dimarco, nâng tỷ số lên 2-0 trước giờ nghỉ. Sau đó, chính tiền đạo này đã “đáp lễ” kiến tạo cho Dimarco và Barella ghi những bàn thắng còn lại. Ba pha kiến ​​tạo của Bonny là nhiều nhất trong một trận đấu Serie A kể từ khi Luka Jovic có 3 pha kiến ​​tạo cho Fiorentina trước Sampdoria vào tháng 4-2023. Federico Bonazzoli gỡ lại 1 bàn cho Cremonese ở phút 87.

Kết quả 4-1 đã kết thúc chuỗi trận bất bại gây sốc của Cremonese, nhưng đã giúp Inter Milan gia nhập nhóm 4 đội dẫn đầu có 12 điểm. Tuy nhiên, cả AC Milan, đương kim vô địch Napoli và Roma đều ra sân thi đấu vào Chủ nhật. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Nerazzurri trên mọi đấu trường.

Ở các diễn biến khác. Como và Atalanta hòa 1-1 trong trận derby khu vực. Lazar Samardzic đưa Atalanta vươn lên dẫn trước ngay từ đầu và Maximo Perrone gỡ hòa cho Como trong một tình huống phải được xác nhận bằng công nghệ xác định bàn thắng.

Trước đó, Lazio và Torino hòa 3-3 trong trận đấu được định đoạt bởi quả phạt đền của tiền vệ Danilo Cataldi ở phút bù giờ thứ 13 - sau khi Saul Coco đưa Torino vươn lên dẫn trước ở phút bù giờ thứ 3. Trong hiệp một, Matteo Cancellieri đã lập cú đúp cho Lazio, trở thành cầu thủ trẻ nhất ở tuổi 23 lập cú đúp cho CLB thành Rome này kể từ năm 2018 khi Sergej Milinkovic-Savic làm được điều này ở tuổi 22.

Lecce đã giành chiến thắng 1-0 trước Parma, qua đó có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải nhờ bàn thắng trong hiệp một của Riccardo Sottil.

LINH SƠN