Inter Miami vào tứ kết Leagues Cup dù Messi vắng mặt

Inter Miami CF đã đánh bại Pumas UNAM với tỷ số 3-1 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng Leagues Cup 2025 vào tối thứ Tư tại sân vận động Chase, qua đó giành một suất vào vòng tứ kết với tư cách đội nhì bảng đấu của MLS (Mỹ).

Tân binh Rodrigo De Paul và Luis Suarez tỏa sáng đưa Inter Miami vào tứ kết Leagues Cup.

Mặc dù Pumas dẫn trước từ sớm, các bàn thắng của Luis Suarez, Rodrigo De Paul và Tadeo Allende đã giúp Inter Miami giành chiến thắng ngược dòng thuyết phục 3-1. Đội trưởng Lionel Messi đã ăn mừng mỗi bàn thắng bên đường biên vì anh phải ngồi ngoài sau chấn thương gân kheo trong trận đấu với Necaxa hôm thứ Bảy. Inter Miami đã kết thúc giai đoạn đầu của giải đấu với 8 điểm từ 3 trận - đánh bại Atlas và Pumas trong thời gian thi đấu chính thức, và hòa Necaxa 2-2 trước khi chiến thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu, giúp họ có thêm 1 điểm.

“Thật là một niềm vui lớn. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu giành vé đi tiếp, và tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt, chơi một trận đấu tuyệt vời bất chấp những khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt”, HLV Javier Mascherano của Inter Miami phát biểu sau trận đấu. “Tôi rất vui mừng cho các chàng trai, những nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Đây là mục tiêu đầu tiên, nhưng nó không thể thay đổi bất cứ điều gì cho chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi tập trung vào Chủ nhật cho trận đấu quan trọng tại MLS”.

Lionel Messi tỏ ra rất vui khi anh phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo.

Đội bóng của Mascherano hiểu rằng họ cần một chiến thắng để đảm bảo một suất vào tứ kết, và với sự vắng mặt của ngôi sao Messi, tiền đạo Suarez đã tỏa sáng với một bàn thắng từ chấm phạt đền và một pha kiến tạo tuyệt vời để Allende ghi bàn. Tiền vệ tân binh De Paul tiếp tục chói sáng, sau khi có 2 pha kiến tạo trước Necaxa vào thứ Bảy thì anh cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.

“Tôi biết ơn sự sẵn sàng và năng lượng của De Paul hơn là màn trình diễn của cậu ấy”, Mascherano nói về De Paul. “Mọi thứ có thể tốt hơn hoặc tệ hơn, nhưng cậu ấy đang thể hiện sự sẵn sàng khoác lên mình chiếc áo đấu này và chơi theo cách của mình mà không cần giai đoạn tiền mùa giải. Cậu ấy vừa trở về sau kỳ nghỉ, nhưng ảnh hưởng của cậu ấy đối với phần còn lại của đội bóng là một sự hỗ trợ tuyệt vời”.

Seattle Sounders FC, với chiến thắng 2-1 trước Tijuana vào tối thứ Tư, đã cùng Inter Miami trở thành đội bóng MLS thứ 2 giành được một suất vào tứ kết. Thể thức mới của Leagues Cup cho phép các CLB từ Liga MX (Mexico) và MLS (Mỹ) đấu chéo nhau, dùng điểm số đó cạnh tranh về thứ hạng của bảng xếp hạng giải đấu của mình. Bốn CLB có thứ hạng cao nhất từ Liga MX (Mexico) và MLS (Mỹ) sau đó sẽ tiến vào vòng tứ kết của giải đấu.

Inter Miami đã vô địch Leagues Cup lần đầu tiên vào năm 2023, nhưng phải dừng bước ở vòng 16 đội trước Columbus Crew vào năm 2024, khi giải còn chơi với thể thức cũ.

PHI SƠN