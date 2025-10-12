Indonesia tan mộng World Cup

Tiếp tục thua trận thứ 2 trước Iraq với tỷ số 0-1 tại vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia đứng cuối bảng B khi không có điểm nào và giấc mơ World Cup 2026 cũng khép lại với họ.

Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch không thể gây bất ngờ trước Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á. Ảnh: AFC

Sau khi để thua 2-3 trước Saudi Arabia ở trận đầu tiên, Indonesia gặp bất lợi lớn khi phải thắng Iraq vào tối 11-10 thì mới mở lại hy vọng tranh đua. Trận đấu mà Indonesia bất lợi về thể lực khi Iraq không thi đấu lượt đầu tiên và có thời gian quan sát lối chơi của thầy trò HLV Patick Kluivert.

So với đội hình xuất phát ở trận đấu trước, HLV Kluivert đã có 4 thay đổi ở đội hình xuất phát. Đó là Rizky Ridho thay hậu vệ cánh Yakob Sayuri, tiền vệ trung tâm Thom Haye thế chỗ Marc Klok, hậu vệ Calvin Verdonk thay Beckham Putra, và tiền đạo Mauro Zijlstra thay Miliano Jonathans.

Tính chất quan trọng của trận đấu đã tạo sức ép tâm lý lên cầu thủ đôi bên, buộc cả hai nhập cuộc khá thận trọng. Trong đó Indonesia vẫn cho thấy bản lĩnh dựa vào dàn cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan. Đại diện của Đông Nam Á còn tạo tình huống nguy hiểm ở hiệp đầu từ cú đệm bóng dội xà ngang khung thành Iraq của Kevin Diks đệm bóng dội xà Iraq, nhưng trọng tài báo có việt vị.

Diễn biến ở hiệp hai được đôi bên đẩy nhanh hơn và đến phút 76, Iraq đã ghi bàn dẫn trước. Iqbal có bóng trước vòng cấm rồi đẩy bóng qua hai cầu thủ Indonesia, trước khi vung chân trái đưa bóng đi căng vào góc khung thành đánh bại thủ môn Maarten Paes.

Quãng thời gian còn lại, cùng với 13 phút bù giờ, Indonesia nỗ lực gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Iraq đành chấp nhận thất bại 0-1. Phút bù giờ thứ 9 của hiệp 2, Iraq chỉ còn 10 người khi Tahseen lãnh thẻ đỏ, nhưng thời gian không còn kịp cho Indonesia làm nên chuyện thần kỳ.

CĐV Indonesia trút "cơn mưa" chai nước xuống sân vào cuối trận

Đáng chú ý là sau khi kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ Indonesia vây chất vấn trọng tài người Trung Quốc, ông Ma Ning và trọng tài này đã 3 lần giơ thẻ đỏ hướng về các thành viên đội tuyển Indonesia.

CAO TƯỜNG