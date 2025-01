Huỳnh Như mặc áo bà ba, hát vè chúc Tết người hâm mộ

Trong đêm giao thừa của năm Ất Tỵ 2025, Huỳnh Như thông qua mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip hát vè kéo dài 1 phút của cô. Cô gái quê Châu Thành (Trà Vinh) khoác áo bà ba của quê hương, cổ quấn khăn rằn, ngồi trên chiếc thuyền đựng đầy những xiêm dừa để chúc Tết mọi người.

Giới thiệu đặc sản miền Tây sông nước, Huỳnh Như chúc:

Nghe vẻ nghe ve nghe vè Ất Tỵ/ Mặt không bí xị, tim hết cô đơn/ Như núi Thái Sơn vững vàng chắc chắn/ Không còn lo lắng yên ắng mọi nhà/ Từ trẻ tới già cơm no áo ấm/ Đào khoe sắc thắm mai mở vui tươi/ Miền ngược miền xuôi vạn điều như ý/ Tuổi tý phú quý, tuổi Sửu vinh hoa/ Tuổi dần hoan ca, tuổi mèo hạnh phúc/ Tuổi thìn sung túc, tuổi tỵ bình an/ Tuổi ngọ huy hoàng, tuổi mùi thắng lợi/ Tuổi thân mạnh khỏe, tuổi dậu an nhiên/ Tuổi tuất như tiên hợi năm sung sướng/ Năm mới có thưởng, chiến thắng hiên ngang.

Clip hát vè chúc Tết Ất Tỵ 2025 của Huỳnh Như. CLIP: HUỲNH NHƯ

Cuối bài, Huỳnh Như gửi lời chúc mừng năm mới đến đất nước Việt Nam thân yêu của cô. Đoạn clip chúc Tết bằng hát vè của Như đã nhận về rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Trong đó, nữ tuyển thủ Thái Thị Thảo đã gửi lời chào và chúc mừng năm mới đến đồng nghiệp.

Đây không phải lần đầu tiên Huỳnh Như hát vè chúc Tết người hâm mộ. Song lần này được hát vè ngay tại quê hương mang đến cảm xúc rất đặc biệt với chủ nhân của 5 Quả bóng vàng nữ Việt Nam này.

Huỳnh Như du Xuân cùng cha, mẹ. ẢNH: FBNV

Bởi lần đầu tiên sau 3 năm, Huỳnh Như không còn phải đón Tết xa gia đình. Trước đó, cô chào Xuân 2022 khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup tại Ấn Độ. Hai năm kế tiếp, Huỳnh Như thi đấu ở Bồ Đào Nha nên chỉ có thể gửi lời chào năm mới từ phương xa.

Năm nay, Tết mới thật sự trọn vẹn với Huỳnh Như. Cô cùng bố, mẹ đi Tây Bắc đón Xuân, sau đó trở về quê hương để tảo mộ và thăm họ hàng. Theo tìm hiểu, Huỳnh Như trong năm nay sẽ tiếp tục thi đấu cho CLB nữ TPHCM tại Cúp các CLB châu Á 2024-2025, sau đó cân nhắc đến chuyện có trở lại thi đấu ở các giải trong nước hay không.

