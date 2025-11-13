Huỳnh Như lập siêu phẩm giúp CLB nữ TPHCM vượt qua Stallion Laguna

Gặp các nhà vô địch Philippines là Stallion Laguna ở trận ra quân vòng loại bảng A của AFC Women Champions League 2025-2026, các cô gái TPHCM đã giành trọn 3 điểm qua chiến thắng khít khao 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi từ siêu phẩm của thủ quân Huỳnh Như ở phút 58.

Niềm vui của CLB nữ TPHCM sau pha lập công của Huỳnh Như. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Kim Chi đã tung lực lượng mạnh nhất với 4 ngoại binh Gorman, Goodwill, Ouni và Mason vào đội hình xuất phát. Bên cạnh đó là Huỳnh Như, Hoài Lương, Tuyết Ngân, Bảo Châu, Thu Thảo, thủ môn Kim Thanh, Phan Thị Trang đủ để giúp các cô gái TPHCM sớm giành quyền kiểm soát thế trận và thi đấu lấn lướt đối phương.

Ngoài dàn ngoại binh được trải đều các tuyến, bộ khung trong nước đều là những gương mặt nhiều kinh nghiệm nên đã liên tục tạo sức ép bên phần sân đối phương. Hàng công với Huỳnh Như, Tuyết Ngân cùng sự dâng cao hỗ trợ tấn công của Hoài Lương đã liên tục khiến khung thành đội khách chao đảo.

Thắng trận ra quân, cửa vào tứ kết rộng mở với các cầu thủ nữ TPHCM

Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép và đến phút 58, thế trận bế tắc được khơi thông với pha lập công của Huỳnh Như từ tình huống đá phạt hàng rào đẹp mắt. Đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu để giúp đội chủ nhà có trận ra quân thuận lợi ở sân chơi châu Á mùa này.

Ở trận đấu diễn ra trước đó cũng ở bảng A, các nhà vô địch Australia là Melbourne City đã giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Lion City (Singapore). Lượt trận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16-11, CLB nữ TPHCM gặp Lyon City trong khi Melbourne City so tài cùng Stallion Laguna.

Sau Vòng bảng, 8 CLB gồm 2 đội nhất nhì tại mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào Vòng loại trực tiếp, với các cặp đấu tứ kết lượt đi và lượt về sẽ được xác định bằng bốc thăm, diễn ra vào tháng 3-2026.

CAO TƯỜNG