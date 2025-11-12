CLB nữ TPHCM kỳ vọng sẽ tiến xa ở AFC Women Champions League 2025-2026

Bảng A của AFC Women Champions League 2025-2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13-11 trên sân Thống Nhất (TPHCM). Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết đội chủ nhà hướng đến mục đích tiến xa tại giải năm nay…

HLV trưởng cùng thủ quân hai CLB nữ TPHCM và Stallion Laguna FC tại buổi họp báo trưa 12-11.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ: “Đây là giải đấu giúp CLB nữ TPHCM có thể phát triển mạnh mẽ hơn ở đấu trường châu lục. Trước giải, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ, nhất là chuyến tập huấn tại Hà Nội đá tập với đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một để có thể hoàn thành mục tiêu của mình”.

Tại giải đấu lần này, CLB nữ TPHCM đã bổ sung thêm 6 ngoại binh nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải. “Vừa qua chúng tôi đã bổ sung 6 ngoại binh, trong đó có 4 bạn từng thi đấu ở giải trước và 2 bạn mới. Họ đã có sự hoà nhập rất tốt với đội và tôi cảm thấy vui vì điều này”, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết.

Đội trưởng Huỳnh Như cũng chia sẻ: “Ngoài 4 bạn ngoại binh từng thi đấu ở mùa trước, 2 bạn mới cũng hòa nhập rất nhanh với các đồng đội. Tôi hy vọng các ngoại binh sẽ mang đến một làn gió mới cho CLB nữ TPHCM tại giải”.

Ở mùa giải CLB nữ châu Á 2024-2025, đội nữ TPHCM đã lọt đến vòng bán kết, vì thế mọi người rất muốn biết mục tiêu cụ thể của đội nữ TP.HCM. Về điều này, HLV Hồng Phẩm cho biết: “Chắc chắn mùa giải năm nay chúng tôi sẽ đặt thành tích vào càng sâu càng tốt, đặc biệt là cố gắng vượt thành tích cũ của CLB TPHCM ở mùa giải trước”.

Trong khi đó thủ quân Huỳnh Như thì thận trọng hơn, cô cho biết đội sẽ cố gắng trong từng trận đấu 1.

Về phía Stallion Laguna FC, đối thủ của CLB nữ TPHCM trong trận ra quân, HLV Ernest Nierras cho biết: “Vừa qua, chúng tôi đã tham dự vòng đấu loại để có mặt ở giải đấu này. Đây là giải đấu rất có ý nghĩa cho bóng đá nữ Philippines trong việc phát triển mạnh mẽ hơn ở châu Á trong tương lai. Hiện đội của chúng tôi có 6-7 cầu thủ nằm trong đội tuyển quốc gia, nên giải đấu này là cơ hội cho các cầu thủ của chúng tôi rèn luyện cho SEA Games 33 sắp tới”.

CAO TƯỜNG