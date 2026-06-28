Hugo Broos: Thuyền trưởng lão làng đưa con tàu Nam Phi vào lịch sử World Cup

Hugo Broos, chiến lược gia người Bỉ, xứng đáng nhận phần lớn công lao khi lần đầu tiên đưa Bafana Bafana vào vòng knock-out World Cup. Quốc gia này đã vắng mặt tại giải đấu kể từ khi đăng cai năm 2010 và chỉ tham dự hai lần trước đó vào các năm 1998 và 2002. Cơn sóng phấn khích thực sự bùng nổ khi Broos chấm dứt cơn hạn hán kéo dài.

Áp lực từ truyền thông

Hành trình của Broos không chỉ đối mặt với sai lầm hành chính mà còn cả sự hoài nghi từ chính người hâm mộ và truyền thông Nam Phi. Khi ông công bố danh sách triệu tập với nhiều gương mặt trẻ vô danh từ các câu lạc bộ nhỏ như Baroka hay Cape Town City, làn sóng chỉ trích dữ dội đã nổ ra. Nhiều người cho rằng ông đang phá hỏng truyền thống khi loại bỏ những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, Broos vẫn kiên định với triết lý: "Tôi không quan tâm đến tên tuổi, tôi chỉ muốn những cầu thủ có thể chạy, chiến đấu và hy sinh vì màu cờ sắc áo". Chính sự cứng rắn này đã tạo nên một tập thể gắn kết, nơi không ai là bất khả xâm phạm và tất cả đều phải cạnh tranh công bằng.

Ông dự định sẽ rời ghế HLV trưởng sau World Cup, và thật may mắn khi được trải nghiệm một chặng đường cuối sự nghiệp tưởng chừng như đã bị hủy hoại bởi sai lầm từ Liên đoàn bóng đá Nam Phi (SAFA). Có một sự cố tại vòng loại châu Phi: Tiền vệ Teboho Mokoena - người hay nhất trận gặp CH Czech và sẽ trở lại sau án treo giò ở vòng 1/16 gặp Canada - suýt khiến đội nhà phải trả giá đắt. Anh đã được điền tên trong trận gặp Lesotho dù đang bị treo giò vì hai thẻ vàng. Lỗi kỹ thuật này khiến FIFA trừ Nam Phi 3 điểm. May mắn là Bafana Bafana vượt qua vòng loại khi chỉ hơn Nigeria 1 điểm.

Vincent Tseka, giám đốc điều hành của đội, chịu trách nhiệm theo dõi thẻ phạt của cầu thủ, nhưng cuộc điều tra của SAFA đã minh oan cho Tseka vì ông rời khỏi băng ghế dự bị để lấy đá cho đội trước khi Mokoena nhận thẻ vàng dẫn đến án treo giò. Một cựu quan chức SAFA đặt câu hỏi: "Sao đây có thể được coi là lý do chính đáng? Ở bất kỳ quốc gia nào khác, Tseka sẽ bị sa thải vì sai lầm không thể tha thứ này. Nhưng dường như không có hậu quả gì ở SAFA."

Mokoena thừa nhận điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến anh: "Đó là vài tháng điên rồ trong cuộc đời tôi. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ ở câu lạc bộ (Mamelodi Sundowns) vì tôi thậm chí không thể nói về nó".

Tầm nhìn dài hạn và di sản để lại

"Câu hỏi tôi luôn tự đặt ra là: Tại sao Nam Phi không phải là quốc gia thống trị ở châu Phi?" - Broos chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây. "Khi đến đây, tôi đã có một kế hoạch và kiên trì với nó cho đến khi có kết quả".

Không có ngôi sao từ châu Âu, Broos đã tạo nên một tập thể gắn kết từ các cầu thủ của giải Ngoại hạng Nam Phi. "Mọi thứ bắt đầu 4 năm trước khi tôi trao cơ hội cho những cầu thủ không thuộc Sundowns, Pirates hay Chiefs. Mọi người đều tức giận và tự hỏi tôi đang làm gì. Tôi đã có một kế hoạch và xây dựng một đội bóng. Cần những cầu thủ trẻ đói khát và có động lực", HLV Broos chia sẻ. "Cầu thủ Nam Phi có kỹ thuật tốt, nhưng để đạt đẳng cấp cao, bạn cần sức mạnh, thể hình và nhiều hơn thế nữa".

Chiến thuật của Broos bị chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn tệ hại trước Mexico và trận hòa CH Czech, nhưng ông đã đáp trả bằng chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc: "Tôi tự hào về đội của mình và chúng tôi đã đưa ra câu trả lời xứng đáng cho những kẻ lớn miệng".

Thành công tại World Cup lần này không chỉ là kết quả của may mắn. Broos đã âm thầm xây dựng lứa cầu thủ mới trong suốt 4 năm, với những giải giao hữu quốc tế và chiến thuật thích nghi. Ông cũng là người tiên phong trong việc áp dụng phân tích dữ liệu và thể lực hiện đại vào đội tuyển, điều chưa từng được chú trọng ở Nam Phi. Dù ông sẽ rời đi sau giải đấu, di sản ông để lại là một đội hình trẻ trung, giàu khát khao và một hệ thống đào tạo được cải thiện. Các cầu thủ như Mokoena, Maseko hay Modiba giờ đây không chỉ là những ngôi sao trong nước mà còn là biểu tượng cho một thế hệ dám mơ lớn.

LONG KHANG