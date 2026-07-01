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Hơn 700 VĐV tranh tài giải vô địch trẻ võ cổ truyền TPHCM 2026

SGGPO

Diễn ra từ 30-6 đến 5-7 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tân Thới Hiệp, giải Võ cổ truyền vô địch trẻ và năng khiếu các nhóm tuổi TPHCM 2026 thu hút hơn 700 tuyển thủ tham dự.

Nhiều bài diễn được dàn dựng công phu
Nhiều bài diễn được dàn dựng công phu

Giải Võ cổ truyền vô địch trẻ và năng khiếu các nhóm tuổi TPHCM 2026 là sân chơi thể thao truyền thống có quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện võ cổ truyền, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

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Hơn 700 võ sĩ tranh tài

Giải năm nay quy tụ hơn 700 võ sĩ đến từ 40 phường, xã tại TPHCM tham gia thi đấu. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung quyền và đối kháng, được tổ chức theo các nhóm tuổi và hạng cân dành cho nam, nữ.

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Các võ sĩ thi đấu nội dung quyền và đối kháng

Thông tin từ ban tổ chức, những người làm chuyên môn mong muốn tiếp tục phát hiện, tuyển chọn những vận động viên trẻ triển vọng để bồi dưỡng, bổ sung lực lượng kế cận cho đội tuyển võ cổ truyền TPHCM. Giải đấu còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị võ cổ truyền và lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong thanh thiếu niên.

NGUYỄN ANH

Từ khóa

Thể thao TPHCM võ cổ truyền TPHCM vô địch trẻ võ cổ truyền

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