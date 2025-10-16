Hơn 130 VĐV tranh tài tại giải Vô địch trẻ và vô địch quốc gia bóng chuyền bãi biển

Ngày 16-10 tại Cần Thơ, giải Vô địch trẻ và Vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025 đã chính thức khai mạc, quy tụ hơn 130 tuyển thủ tranh tài.

BTC trao giải nội dung đồng đội nam vô địch trẻ

Giải quy tụ 132 vận động viên (VĐV) đến từ 9 đơn vị: Hải Phòng, Quân khu 5, Sanvinest Khánh Hòa, Tây Ninh, TPHCM 1, TPHCM 2, Vĩnh Long, An Giang và chủ nhà Cần Thơ.

Giải Vô địch trẻ và Vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội năm 2025 là giải đấu quan trọng trong hệ thống các giải thể thao quốc gia và giải truyền thống hàng năm được tổ chức tại Cần Thơ.

Giải cũng là dịp để thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng VĐV bóng chuyền bãi biển trong toàn quốc; rèn luyện tài năng, tuyển chọn tài năng nổi bật tập trung đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải quốc tế trong tương lai, từng bước hòa nhập với nền bóng chuyền bãi biển châu lục.

132 VĐV tranh tài tại giải

Sau lễ khai mạc, các cặp đấu đã bước vào tranh tài tại giải Vô địch quốc gia, kéo dài đến ngày 19-10. Còn trước đó, các phần tranh tài ở giải vô địch trẻ quốc gia đã diễn ra và xác định được chủ nhân của các tấm huy chương.

Ở nội dung nữ, giải nhất thuộc về đội Cần Thơ, trong khi hạng nhì thuộc về đội An Giang, còn đội TPHCM và Hải Phòng đồng hạng ba. Trong khi ở nội dung nam, đội Sanvinest Khánh Hòa giành giải nhất, đội TPHCM 1 giành giải nhì, giải ba thuộc về hai đội TPHCM 2 và Quân khu 5.

NGUYỄN ANH