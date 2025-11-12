Hơn 1.000 cầu thủ bị Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ thi đấu vì tham gia cá cược

Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ, Eren Elmali - người thi đấu thường xuyên cho Galatasaray tại Champions League mùa giải này - nằm trong số 1.024 cầu thủ ở nhiều cấp độ bị tạm đình chỉ thi đấu trong vụ bê bối cá cược bóng đá đang lan rộng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hậu vệ Eren Elmali là cái tên gây chú ý nhất trong số 1.024 cầu thủ bị đình chỉ thi đấu trong vụ bê bối cá cược bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuối ngày thứ Hai, Elmali đã đưa ra một tuyên bố giải thích về sự liên quan trong vụ việc sau khi anh bị loại khỏi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 với Tây Ban Nha và Bulgaria trong tháng này. Cầu thủ 25 tuổi đã đăng trên Instagram rằng anh đã tham gia cá cược vào một trận đấu khoảng 5 năm trước, vốn không có sự tham gia của đội bóng của anh. Elmali đã gia nhập Galatasaray trong năm nay. Cùng với Elmali, đồng đội Metehan Baltaci tại Galatasaray cũng nằm trong số 1.024 cầu thủ trong danh sách được Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) công bố hôm thứ Hai, đã bị chuyển đến các Ủy ban kỷ luật.

Liên đoàn cũng tuyên bố các giải hạng ba và hạng tư quốc gia sẽ tạm dừng trong 2 tuần, nhưng các trận đấu tại Giải vô địch quốc gia - đương kim vô địch Galatasaray dẫn đầu - và giải hạng hai sẽ tiếp tục.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chấn động bởi các cuộc điều tra về cáo buộc cá cược tràn lan của các trọng tài, và giờ là các cầu thủ. Hơn 150 trọng tài bị cáo buộc đã tham gia cá cược trong các trận đấu, bao gồm 7 trọng tài được phê duyệt để điều khiển các trận đấu Giải vô địch quốc gia, và 15 trợ lý trọng tài hàng đầu. Ngoài ra, Chủ tịch CLB hàng đầu Eyupspor và cựu chủ sở hữu Kasımpasa đã bị liên lụy và thẩm vấn… “Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trở lại đúng vị thế của nó và thanh lọc nó khỏi mọi ô uế”, Chủ tịch TFF, Ibrahim Hacıosmanoglu phát biểu tại một cuộc họp báo 2 tuần trước.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã có sự hồi sinh trong những năm gần đây. Quốc gia này sẽ đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá nam châu Âu 2032 với Italy, và Istanbul đã được UEFA chọn để tổ chức một số trận chung kết các giải đấu cấp CLB châu Âu.

PHI SƠN