Hoàng Hên lập cú đúp giúp Hà Nội FC thắng cách biệt PVF

Các cầu thủ Hà Nội FC đã kết thúc mạch 2 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng cách biệt 4-0 trước PVF vào tối 4-11 trên sân Hàng Đẫy.

Văn Quyết cùng Hà Nội FC có trận thắng cách biệt trước PVF. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiền đạo vừa nhập tịch Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng khi lập cú đúp trong trận đấu này, đó cũng là trận thắng cách biệt nhất từ đầu giải. Ngay từ đầu trận, Hà Nội FC đẩy cao đội hình tấn công quyết sớm ghi bàn. Phút 20, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số từ pha lập công của Passira

Thoải mái về tâm lý sau bàn thắng cùng lực lượng trội hơn, Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép. Đến phút 38, cách biệt tỷ số được nhân đôi cho đội chủ nhà từ pha lập công của Đỗ Hoàng Hên.

Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép để hy vọng tạo chiến thắng cách biệt. Trong khi đó PVF tỏ ra lép vế, tiếp tục tập trung phòng ngự tránh thua thêm.

Ảnh: HÀ NỘI FC

Phút 52, những nỗ lực của đội khách thêm khó khi Hà Nội FC ghi bàn thắng thứ 3, cũng do công Hoàng Hên từ cú cứa lòng đẹp mắt. Dẫn cách biệt 3 bàn, Hà Nội FC thi đấu chậm lại chủ yếu tập trung kiểm soát khu giữa sân.

PVF cố gắng đẩy cao đội hình để tìm cơ hội ghi bàn nhưng không gây cơ hội nguy hiểm đáng kể cho thủ môn Văn Chuẩn. Mọi hy vọng của đội khách kết thúc ở phút 78 từ bàn thắng nâng tỷ số 4-0 của Tuấn Hải.

Trận thua thứ 3 liên tiếp trong chuỗi 8 trận từ hòa đến thua tiếp tục giữ chân PVF ở top cuối bảng, trong khi Hà Nội FC tạm lên vị trí thứ 6.

CAO TƯỜNG