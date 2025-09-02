Hoà nhịp tình yêu đất nước

Giữa đoàn quân trang nghiêm và các khối quần chúng nhân dân trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sự góp mặt của các đại diện thể thao mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Tại Lễ diễu binh, diễu hành sáng nay, khối Văn hóa - Thể thao thu hút nhiều sự chú ý bởi sự xuất hiện của nhiều gương mặt tiêu biểu cho ngành thể thao Việt Nam như: cựu vận động viên (VĐV) bắn súng Hoàng Xuân Vinh, huấn luyện viên (HLV) thể dục dụng cụ Trương Minh Sang, HLV thể dục nghệ thuật Thu Hà, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh...Mỗi người tham gia đội hình diễu binh, diễu hành đều cảm thấy vinh dự, tự hào và hạnh phúc.

Các HLV, VĐV, văn nghệ sĩ của khối Văn hóa-Thể thao

"Vinh dự không gì sánh bằng" là những cảm xúc quá đỗi chân thực của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh (đội tuyển bóng đá nam quốc gia) khi có mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành năm nay. "Rất vinh dự và tự hào khi tôi - một trong những đại điện của lĩnh vực thể thao, được đồng hành trong đội hình diễu hành nhiệm vụ A80. Từ nhỏ, tôi đã được dạy về lòng yêu nước nồng cháy, từ những điều Bác Hồ dạy, để khi lớn lên mỗi ngày đều sống với sự biết ơn và trách nhiệm. Với những người trẻ, trách nhiệm ở đây là cố gắng trau dồi bản thân, mỗi người trong mỗi lĩnh vực đều cố gắng phát huy để góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu", cầu thủ Duy Mạnh chia sẻ.

HLV thể dục dụng cụ Trương Minh Sang (trái) và HLV cầu mây Hoàng Thái Xuân

Xuất hiện trong đội hình Khối Văn hóa - Thể thao còn có các đại diện của đội tuyển cầu mây quốc gia như: HLV Hoàng Thái Xuân, VĐV Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Hà My...HLV Hoàng Thái Xuân cho biết: "Đây là niềm tự hào, vinh dự và cũng là trách nhiệm của mỗi thành viên khi được chọn tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành trọng đại của đất nước. Khác với việc tập trung vào kỹ năng và thể lực cho thi đấu, quá trình này đòi hỏi sự đồng bộ và kỷ luật cao để hòa nhập vào một khối thống nhất, do đó các đại diện của tuyển cầu mây Việt Nam luôn giữ ý thức kỷ luật cao với trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Hoàng Xuân Vinh (trái) - xạ thủ huyền thoại của bắn súng Việt Nam và HLV thể dục nghệ thuật Thu Hà

"Quá đỗi tự hào!" là những điều mà cựu VĐV thể dục dụng cụ quốc gia Phạm Phước Hưng chia sẻ khi là một trong những gương mặt đại diện của thể thao Việt Nam. Cựu VĐV bày tỏ: "A80 là một sự kiện hiếm có, vừa gây choáng ngợp về độ hoành tráng vừa thổi bùng lòng yêu nước cùng nhiệt huyết sục sôi. Đây là một kỷ niệm hết sức thiêng liêng đối với tôi, một dấu ấn khó quên không chỉ trong hành trình sự nghiệp mà cả cuộc đời. Qua đây, tôi cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và vun đắp nền hòa bình. Bằng năng lực của mình, tôi cố gắng lan tỏa tinh thần 'Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Đẹp để tỏa sáng và cống hiến' trong cộng đồng".

Trong khi đó, nữ võ sĩ của đội tuyển karate Việt Nam Nguyễn Thị Ngoan vinh dự được góp mặt trong đội hình rước đuốc cho nhiệm vụ A80. Nghi lễ xin lửa và rước đuốc là thiêng liêng nhất, do đó từng cá nhân của khối phải tuân thủ đúng yêu cầu di chuyển đội ngũ. "Để có hàng khối chạy đều, chúng tôi phải tập rất kỹ lưỡng và chính xác từng động tác. Vì thế, trong từng buổi tập, mỗi thành viên tuân thủ đúng quy định chuyên môn tập luyện của khối diễu binh, diễu hành đưa ra. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình ở đại lễ”, Nguyễn Thị Ngoan chia sẻ.

NGUYỄN ANH