Hòa mình vào ngày hội bóng đá thế giới

Với nhiều người hâm mộ bóng đá, được trực tiếp hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh luôn là giấc mơ. Tại World Cup 2026, điều đó đã trở thành hiện thực với đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Bắc Mỹ cũng như các cổ động viên vượt nửa vòng trái đất để theo dõi giải đấu.

Hiện thực hóa giấc mơ

Anh Nguyễn Anh Tuấn, kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại bang California (Mỹ), vẫn chưa hết hào hứng khi nhắc về lần đầu tiên được trực tiếp xem một trận đấu World Cup trên sân SoFi. Từng là gương mặt quen thuộc của bóng đá phong trào với biệt danh Tuấn “cô”, anh hiện theo học và làm việc trong lĩnh vực nha khoa tại Mỹ.

Kiều bào Nguyễn Anh Tuấn có trải nghiệm đáng nhớ tại World Cup 2026. Ảnh: NVCC

Sau hơn 1 năm ổn định cuộc sống nơi đất khách, World Cup 2026 đã mang đến cơ hội để chàng trai quê Lâm Đồng hiện thực hóa giấc mơ theo đuổi từ nhiều năm qua. Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina diễn ra hôm 19-6, nhưng hành trình của anh Tuấn đã bắt đầu từ vài tháng trước. Anh kể: “Giá vé World Cup 2026 rất đắt, riêng vòng bảng giá trung bình vào khoảng vài ngàn USD. Đó là con số khá lớn đối với một kiều bào mới sang Mỹ như tôi. Nhưng cơ hội xem World Cup là hiếm hoi, nên tôi cùng nhóm bạn chờ săn những tấm vé rẻ, phải đặt mua rất lâu, và may mắn tôi mua được một vé có giá 500 USD”.

Từ nơi ở, anh Tuấn cùng người bạn di chuyển 1 giờ đồng hồ mới đến điểm trung chuyển để vào sân. Khoảng 10 giờ 30, cách giờ bóng lăn khá lâu nhưng khu vực quanh sân SoFi đã chật kín người hâm mộ. Hàng chục ngàn cổ động viên trong sắc áo của Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina tạo nên khung cảnh đầy màu sắc. Những bài hát cổ động vang lên, tiếng trống lẫn tiếng kèn hòa vang, khiến bầu không khí chẳng khác nào một lễ hội. Theo ban tổ chức, hơn 70.000 khán giả đã đến sân theo dõi trận đấu. “Đến lúc quốc ca vang lên, hàng chục ngàn người cùng hát, mình mới cảm nhận được hết ý nghĩa của World Cup.

Các cổ động viên đứng hát, nhảy và cổ vũ suốt cả 90 phút, trên tay cầm chiếc điện thoại để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong trận. Mỗi pha bóng nguy hiểm hay mỗi bàn thắng đều làm các khán đài bùng nổ. Đó là cảm xúc rất khó diễn tả”, anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, World Cup không chỉ có bóng đá mà còn mang đến một không gian giao lưu văn hóa thế giới thu nhỏ, đặc biệt những gian hàng đậm chất văn hóa của 3 quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Mexico và Canada thu hút đông du khách. Từ các khu vực bán đồ lưu niệm, ẩm thực đến những hoạt động giải trí trên màn hình LED khổng lồ..., tất cả góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội kéo dài từ ngoài sân cho đến khán đài.

Vượt nửa vòng trái đất để xem Messi đá

Không chỉ các kiều bào đang sinh sống tại Mỹ, World Cup 2026 còn thu hút nhiều cổ động viên từ quê nhà sang cổ vũ giải đấu. Trong số đó, sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm trên khán đài sân AT&T (Dallas, Mỹ) để theo dõi trận đấu giữa Argentina và Áo nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân những bức ảnh tại hiện trường cùng dòng trạng thái: “Lần đầu tiên gặp Messi”, nhận về sự tương tác đông đảo trên trang facebook cá nhân.

Là người yêu mến Messi nhiều năm qua, Mỹ Tâm không giấu được cảm xúc khi lần đầu tiên được chứng kiến siêu sao người Argentina thi đấu ngoài đời. “Khi Messi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 vào lưới Áo, điều đó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lúc đó tôi chỉ tự hỏi sao cậu ấy lại giỏi đến như vậy”, nữ ca sĩ phấn khích nói. Theo Mỹ Tâm, điều khiến cô yêu thích bóng đá là những giá trị đẹp mà môn thể thao vua mang đến, với những trận cầu hay luôn được cô ủng hộ. Song, khoảnh khắc được ngồi trên khán đài World Cup, hòa vào biển người hâm mộ và tận mắt chứng kiến cầu thủ mình yêu mến tỏa sáng mang đến cho nữ ca sĩ những cảm xúc vô cùng đặc biệt.

HỮU THÀNH