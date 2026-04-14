HLV Velizar Popov bị phạt nặng sau khi phản ứng gay gắt với trọng tài ở vòng 18

Nhà cầm quân người Bungaria của CLB Viettel đã bị Ban kỷ luật VFF phạt 20 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận liên tiếp tại V-League 2025-2026 do những phản ứng thiếu kềm chế trong trận Viettel - Thanh Hóa. Trận đấu mà HLV Popov lãnh thẻ đỏ.

Trọng tài Viết Duẩn rút thẻ đỏ dành cho HLV Popov. Ảnh: MINH HOÀNG

Tình huống dẫn đến việc thiếu kềm chế của HLV Popov xảy ra ở phút bù giờ của hiệp hai. HLV này cho rằng trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng với hậu vệ Trương Thanh Nam của Thanh Hóa là nương tay, sau pha xoạc bóng quyết liệt với Wesley Nata ở sát khu kỹ thuật Viettel. Các thành viên chủ nhà tỏ ra bất bình về quyết định này.

Không thể kềm chế, HLV Velizar Popov đã phản ứng rất quyết liệt về phía trọng tài chính dù trợ lý trọng tài tích cực can ngăn. Trọng tài Viết Duẩn đã rút thẻ vàng cảnh cáo, nhưng ông Popov càng phản ứng bằng động tác áp sát trọng tài, để rồi ngay lập tức nhận thẻ đỏ.

Chưa dừng lại ở đó, trên đường rời khu kỹ thuật vào phòng thay đồ, HLV Popov đã rút thẻ hành nghề đeo trên cổ ném mạnh xuống đường piste. Hành động không đẹp trên của HLV Popov đã được công ty VPF ghi thêm vào biên bản báo cáo gởi VFF đề nghị mức kỷ luật nặng dành cho nhà cầm quân này.

HLV Popov thể hiện sự bức xúc qua việc ném thẻ hành nghề sau khi bị trọng tài rút thẻ đỏ.

Như vậy, HLV Popov sẽ ngồi trên khán đài suốt 4 vòng từ 19 đến 22 V-League 2025-2026 và hẳn nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu đua tranh top 3 của CLB Viettel. Trước đó sau vòng 17, HLV Popov đã bức xúc và phát biểu thiếu kềm chế với trọng tài Lê Vũ Linh sau trận hòa 1-1 với SLNA là “sát thủ chuyên nghiệp”.

Phạt nặng HLV Popov, ở vòng 18 còn có trận đấu trên sân Trung Kiên mắc sai lầm khi không cho Nam Định hưởng quả phạt 11m, công tác trọng tài cũng cần được VFF xem xét lại thật nghiêm túc khi mùa giải đang đi vào giai đoạn quyết liệt.

QUỐC CƯỜNG