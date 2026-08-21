HLV tuyển Thái Lan không đồng quan điểm với lãnh đạo FAT về cầu thủ nhập tịch của Việt Nam

Trong phát biểu cùng truyền thông mới đây, Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Polcheewin có góc nhìn gây tranh cãi về chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch ở tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tại buổi họp báo vào trưa 21-8, HLV Hudson đã bất ngờ bày tỏ quan điểm khác.

Teerasak đang cạnh tranh Vua phá lưới với Xuân Son và Đình Bắc. Ảnh: FAT

Ông Charnwit Polcheewin có nói: "Đội hình của họ thực chất là Việt Nam và Brazil (Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son). Các trận đấu với tuyển Việt Nam truyền thống trước đây luôn rất hấp dẫn, nhưng giờ đây dư luận đặt dấu hỏi về vấn đề nhập tịch".

Tại buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi, HLV Hudson cho biết quan điểm của mình về vấn đề này: "Đội tuyển Việt Nam đang làm rất tốt công việc của mình. Họ sở hữu một tập thể tổ chức tốt, nhiều cá nhân chất lượng và việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch giúp họ gia tăng sức mạnh. Họ may mắn mang đến giải đấu này đội hình mạnh nhất và điều đó hỗ trợ họ rất nhiều.

"Tôi không có vấn đề gì với những gì đội tuyển Việt Nam đang thực hiện. Đây là một đội bóng mạnh, thi đấu cống hiến và tôi thực sự thích theo dõi họ chơi bóng".

HLV Hudson. Ảnh: FAT

Cũng tại buổi họp báo, ông Hudson nhắc lại những lời chê trách đội tuyển Thái Lan từ dư luận trước khi vào giải. Việc đội bóng này vào chung kết như là câu trả lời thiết thực nhất.

Ông nói: “Thời điểm đầu giải đấu, nhiều người đã gạch tên chúng tôi. Những thông tin tôi nhận được đều cho rằng tập thể này không tốt, HLV chọn sai đội hình và đội bóng sẽ không thể vượt qua vòng bảng. Nhưng các cầu thủ đã làm nên điều tuyệt vời để đi đến trận đấu cuối cùng. Chúng tôi đã chứng minh khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn nhất".

"Tôi không quá quan tâm đến các số liệu thống kê trong quá khứ vì mỗi đội bóng, mỗi giai đoạn đều khác nhau. Trận đấu ngày mai là một chương mới hoàn toàn. Đây là một trận chung kết và chúng tôi chỉ tập trung vào tập thể hiện tại. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu này đối với người hâm mộ Thái Lan cũng như Việt Nam".

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc ý nghĩa của cuộc đối đầu này, nhưng những con số thống kê trước đây không còn nhiều giá trị khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên", ông Hudson nhấn mạnh.

QUỐC CƯỜNG