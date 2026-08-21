HLV Anthony Hudson: “Các cầu thủ Việt Nam đang gặp sức ép tâm lý”

Nhà cầm quân đội tuyển Thái Lan khẳng định điều đó trước cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam vào tối 22-8. Ông thừa nhận Việt Nam đang sở hữu đội hình hùng mạnh, nhưng vẫn tin các học trò sẽ làm nên chuyện ở trận đấu này.

HLV Hudson (Ảnh: HẢI HOÀNG)

Ông Hudson phát biểu mở đầu buổi họp báo: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt. Việc có thêm 1 ngày nghỉ giúp các cầu thủ hồi phục thể lực đáng kể. Thời gian này cho phép chúng tôi có hai ngày chuẩn bị với chất lượng cao, phân tích kỹ lưỡng trận đấu".

"Sau buổi tập hôm nay và cuộc họp toàn đội ngày mai, chúng tôi sẽ đạt trạng thái tốt nhất. Toàn đội đang rất hào hứng. Đây là cơ hội tuyệt vời và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này".

Nhận xét về đội tuyển Việt Nam, ông cho biết: “Đội tuyển Việt Nam sở hữu đội hình tốt, các cá nhân xuất sắc và được tổ chức bài bản dưới sự dẫn dắt của một HLV giỏi. Họ là một tập thể rất mạnh. Chúng tôi phải tôn trọng đối thủ và điều đó sẽ thể hiện qua cách chúng tôi tiếp cận trận đấu".

Đội tuyển Thái Lan, thách thức mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của các cầu thủ Việt Nam.

"Mặt khác, chúng tôi cần truyền sự tự tin và niềm tin cho các cầu thủ. Thái Lan cũng sở hữu nhiều phẩm chất riêng, các cá nhân tạo đột biến và một tập thể đoàn kết. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra màn trình diễn tốt nhất trong trận đấu vào ngày mai. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các học trò của mình".

HLV nhiều kinh nghiệm này nêu thẳng, chính các cầu thủ Việt Nam mới gặp tâm lý bởi đang là ĐKVĐ và bị áp lực chiến thắng, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi biết đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu này với lực lượng mạnh nhất. Họ đã tập trung cùng nhau 2 tháng, có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và thi đấu giao hữu".

"Nhìn vào thực tế, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế trên lý thuyết. Áp lực và kỳ vọng giành chiến thắng hiện đang đè nặng lên vai họ. Tôi chỉ chia sẻ sự thật chứ không chơi chiêu bài tâm lý”.

QUỐC CƯỜNG