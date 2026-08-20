Bóng đá trong nước

Tin vui đến với Xuân Son và Đình Bắc

SGGPO

Những lo ngại của người hâm mộ trước khả năng Xuân Son, Đình Bắc, Văn Vĩ vắng mặt ở trận chung kết lượt về nếu bị thêm thẻ vàng vào tối 22-8 đã được giải tỏa. Ban tổ chức ASEAN Cup 2026 đã có thông báo xóa các trường hợp bị “treo” thẻ sau vòng bán kết.

Đình Bắc và Xuân Son cùng được xóa thẻ vàng sau vòng bán kết (Ảnh: MINH HOÀNG)
Đình Bắc và Xuân Son cùng được xóa thẻ vàng sau vòng bán kết (Ảnh: MINH HOÀNG)

Điều đó đồng nghĩa nếu các cầu thủ trên có bị thẻ vàng ở trận chung kết lượt đi cũng có thể ra sân ở trận quyết định tranh ngôi vương ở trận chung kết lượt về vào tối 26-8.

Quyết định trên được xem là tin vui đến với thầy trò đội tuyển Việt Nam và điều ấy càng tăng tính hấp dẫn của trận chung kết lượt đi khi các cầu thủ an tâm thể hiện hết mình. Đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan vào trưa 20-8, dự kiến tiến hành buổi tập nhẹ đầu tiên tại Bangkok vào buổi tối cùng ngày.

Đây cũng là trận chung kết sân chơi Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Hai lần trước Cúp vô địch chia đều cho đôi bên khi Thái Lan vô địch năm 2022, hai năm sau đến lượt đội tuyển Việt Nam đăng quang trong mùa giải “chào sân” Đông Nam Á của HLV Kim Sang-sik.

Trận chung kết lượt đi giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22-8 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok). Sau đó 4 ngày là trận chung kết lượt về diễn ra lúc 20 giờ trên sân vận động Mỹ Đình.

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Từ khóa

Sân vận động Rajamangala Trận quyết định Kim Sang-sik Thẻ vàng Bangkok Lượt về Ngôi vua Cúp vô địch Lượt đi Chia đều

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