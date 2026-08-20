Đội tuyển Việt Nam nhận thêm tiền thưởng trước khi sang Thái Lan

Vượt qua Malaysia sau hai trận bán kết, đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận chung kết ASEAN Cup. Sau giấc ngủ muộn vào tối 19-8, sáng sớm 20-8 toàn đội đã nhanh chóng ra sân bay Nội Bài để lên đường sang Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam tự tin lên đường sang Thái Lan đá trận chung kết lượt đi. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đội di chuyển từ khách sạn vào sáng sớm ngày 20-8 để kịp chuyến bay sang Thái Lan lúc 8 giờ 50. Nhưng giờ chót đã đổi chuyến bay sang 13 giờ cùng ngày. Đội sẽ có 2 buổi tập tại Thái Lan vào các ngày 20 và 21-8 trước khi đá trận chung kết lượt đi với đội chủ nhà vào ngày hôm sau.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có 2 ngày nghỉ. Nên điều quan trọng nhất bây giờ là đội cần phải làm sao giúp các cầu thủ hồi phục nhanh nhất, có thể chơi tốt trong trận đấu trên sân khách".

Trước đó, ngay sau trận thắng Malaysia vào tối 19-8, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xuống sân chúc mừng, động viên toàn đội. Thay mặt VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thưởng nóng cho Xuân Son và các đồng đội 1 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam được thưởng 4.5 tỷ đồng (2 tỷ đồng sau vòng bảng và 1,5 tỷ đồng ở trận thắng bán kết lượt đi trước Malaysia), xứng đáng với những thể hiện của đội từ đầu giải.

Xuân Son được người hâm mộ xin chữ ký tại sân bay Nội Bài sáng 20-8 (HỮU THÀNH)

QUỐC CƯỜNG