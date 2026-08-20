HLV Kim Sang-sik: “Thật hạnh phúc khi lần thứ hai vào chung kết”

Dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng hoa không chỉ kéo dài mạch trận bất bại lên con số 24, ông cũng sẽ có trận chung kết ASEAN Cup lần thứ hai liên tiếp. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã bày tỏ sự vui mừng và hạnh phúc về điều này…

HLV Kim Sang-sik chào khán giả sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: MINH HOÀNG

“So với trận lượt đi, tôi thấy các cầu thủ đã chơi tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt những thiếu sót về mặt chiến thuật ở trận lượt đi đã được các cầu thủ cải thiện tốt. Sau khi kết thúc trận đấu lượt đi, chúng tôi chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi. Nhưng chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo để đảm bảo thể lực thật tốt cho trận đấu này”, ông Kim phát biểu sau trận đấu.

Đánh giá về chặng đường tiến vào chung kết, HLV Kim Sang-sik bộc bạch: "Hai năm trước, tôi cùng các cầu thủ đã giành chức vô địch tại Thái Lan. Một lần nữa chúng tôi bước vào trận chung kết, tôi cảm thấy rất vinh dự và vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi chỉ có 2 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi. Điều quan trọng nhất bây giờ có lẽ là chúng tôi cần phải làm sao để cho các cầu thủ hồi phục nhanh nhất có thể để có thể chơi tốt trong trận đấu trên sân khách", HLV Kim Sang-sik nói thêm.

Trả lời câu hỏi về quyết định sử dụng Đình Bắc thi đấu trọn vẹn 90 phút, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Ngày hôm nay là sinh nhật của Đình Bắc và tôi cho cậu ấy thi đấu. Đình Bắc là một cầu thủ trẻ, đang có năng lượng rất tốt. Đặc biệt là thể lực rất dồi dào nên tôi đã sử dụng trọn vẹn 90 phút ngày hôm nay. Còn ở những trận đấu sắp tới thì tôi sẽ xem xét lại”.

KHÁNH VÂN