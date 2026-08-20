Đội tuyển Việt Nam lên hạng 98 thế giới

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia tại sân Mỹ Đình vào tối qua 19-8 không chỉ đưa Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026 mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup (Ảnh: VFF)

Tối 19-8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Theo tính toán từ hệ thống Football-ranking, trận thắng này mang về cho "Những chiến binh Sao Vàng" thêm 1,83 điểm.

Với tổng điểm tích lũy đạt 1.234,34, Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 thế giới. Việc trở lại top 100 là liều thuốc tinh thần quan trọng trước trận tranh ngôi vương Đông Nam Á.

Mục tiêu tiếp theo của HLV Kim Sang-sik là cột mốc hạng 92 thế giới - thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam từng đạt được dưới thời cựu HLV Park Hang-seo.

Trái ngược với niềm vui của Việt Nam, kình địch Thái Lan nhận tin buồn trên bảng xếp hạng. Dù giành vé vào chung kết, cú sảy chân bất ngờ trước đối thủ có thứ hạng thấp hơn là Singapore ở trận bán kết lượt về ngay trên sân nhà đã khiến "Voi chiến" bị trừ đến 3,4 điểm.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên BXH FIFA

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn xếp vị trí thứ 91 thế giới với 1.254,93 điểm, được cộng điểm nhờ các trận thắng trước đó cũng tại giải đấu.

Hai trận chung kết lượt đi và lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày 22 và 26-8. Trận "đại chiến" này mang ý nghĩa kép đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Bên cạnh mục tiêu vượt qua Thái Lan để giành chức vô địch, một kết quả có lợi sẽ giúp Việt Nam san lấp khoảng cách 4 điểm với Guatemala (hạng 97) để tiếp tục bứt phá trên BXH của FIFA.

QUỐC CƯỜNG